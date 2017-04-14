Sinpaş’tan Ankara’ya armağan

Sinpaş Holding, Ankara kültürüne katkı sağlama amacıyla 'Başkent Ankara’nın 100 Yılı’isimli kitabın piyasaya çıkarıldığını açıkladı. Açıklamada görüşleri yer alan Sinpaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Avni Çelik, geliştirdikleri her projede şehre değer kazandırmaya öncelik verdiklerini belirtti.

Şirketin oluşmasında Ankara'nın ayrı bir önemi olduğuna dikkat çeken Çelik, “Cumhuriyet’in kuruluşuna ev sahipliği yapan Ankara’nın, Sinpaş için de tarihi önemi var. İlk adımı tam 43 yıl önce, 1974’te Ankara’da attık.

NİTELİKLİ YAŞAM ALANLARI

Sinpaş Holding, bugün Türkiye’nin en köklü inşaat ve gayrimenkul şirketlerinin başında geliyor. Ankara’da başlayan başarı öykümüzü özgün projelerle taçlandırarak, şehirlere nitelikli yaşam alanları ve değer kazandırıyoruz. Projelerimizin, bulunduğu coğrafyanın kültürüne, doğasına, intizamına uyumlu ve saygılı olmasına özen gösteriyoruz. Kuruluş şehrimiz Ankara’ya da bugüne kadar konsept, mimari, peyzaj ve sosyal donatılarıyla çok özel yaşam alanları kazandırdık" diye konuştu.