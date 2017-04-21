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Şirinler Ankaralı çocukları bekliyor

Düzenlediği etkinlikler ile çocukların yüzünü güldüren Panora AVM, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, Şirinler’i minikler ile buluşturmaya devam ediyor.

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Panora AVM’de kurulan oyun alanında eğlencenin tadını çıkaran çocuklar yeteneklerini keşfederek, birbirinden renkli oyunların dünyasında yolculuğa çıktı. Daha sonra Şirinler karakterleri ile buluşan minik misafirlerin, mutlulukları ise adeta gözlerinden okundu. 

ŞİRİNE’YLE DANS ETTİLER

Eğlenceli müzikler eşliğinde Şirin Baba, Şirine ve Güçlü Şirin ile dans etme fırsatı yakalayan çocuklar sevilen karakterler ile fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Büyük küçük herkesin sevdiği Şirinler, 23 Nisan’a kadar minik Panora AVM misafirleri ile buluşmaya devam edecek. Saat 13.00’te başlayacak olan etkinlik, saat 20.00’ye kadar yedi seans şeklinde devam edecek.

 

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