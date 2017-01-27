Siteler esnafı İMOB fuarı’na sığmadı

Katılımın yüksek olması sebebi ile 2 ayrı tur düzenlemek zorunda kalan Ankara Mobilyacılar Odası, ilk turunu fuarın ilk gününde yola çıkarttı.

Dünyanın en büyük iki mobilya fuarından biri olan CNR İMOB, Ekonomi Bakanlığı tarafından yurt içinde desteklenen fuarlar arasında yer alıyor. Her yıl ticari hacmini ve hedeflerini büyüten CNR İMOB, 150 bin metrekarelik alanda 500’ün üzerinde firmanın katılımı ile 150 binin üzerinde ziyaretçi hedefiyle düzenleniyor.

Mobilyacılar Odası öncülüğünde yaklaşık 350 esnafın, katılımıyla İstanbul'a giden Siteler esnafı; bu tür organizasyonlardan memnun olduklarını, yeni teknoloji ve son mobilya trendlerini yerinde görme imkanı bulduklarını ve ülkenin kalkınmasında katkıda bulunmak için her zaman gördüklerinin daha iyisini yapmaya çalıştıklarını söylediler. Fuar organizasyonuna esnafların ilgisi yoğundu. Siteler esnafının da ürünlerinin sergilendiği el işi mobilyaların ağırlıkta olduğu Fuar ziyaretine rekor sayıda mobilyacı esnaf ve sanatkâr ustalar katıldı. Özellikle bu yılki hem ekonomik hem mevsimsel kaynaklı işlerin durgunluğundan şikayet eden esnaf, bir umut fuarda yaz için hazırlık yaptıklarını söyledi.