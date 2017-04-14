Siteler esnafından İzmir çıkarması

Ankara Mobilyacılar Odası öncülüğünde yaklaşık 100 kişinin katılımıyla İzmir' e giden Siteler esnafı; bu tür organizasyonlardan memnun olduklarını, yeni teknoloji ve son mobilya makine trendlerini yerinde görme imkanı bulduklarını ve ülkenin ekonomik kalkınmasında katkıda bulunmak için her zaman gördüklerinin daha iyisini yapmaya çalıştıklarını söylediler. Fuar organizasyonuna esnafların ilgisi yoğundu. Fuar ziyaretine rekor sayıda mobilyacı esnaf ve sanatkâr ustalar katıldı. Oda Başkanı Hüseyin Taklacı, “Çanakkale her Türk İnsanının bilmesi ve özümsemesi gereken bir gerçektir. 250 bin insanımızın şahadet mertebesine ulaştığı Çanakkale’de bu cephenin isimsiz kahramanları,Türklük onur ve haysiyetini en güzel şekilde korumakla üzerlerine düşen görevi layıkıyla yerine getirmişlerdir” diye konuştu