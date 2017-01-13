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Siteler girişimine iş dünyasından destek

Altyapı sıkıntıları nedeniyle Türk mobilya sektöründeki değerini kaybeden, Ankara Siteler’in küllerinden yeniden doğmasını sağlayacak formül, Başkent iş dünyasını da heyecanlandırdı.

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Siteler’in yaklaşık 8 kilometrelik bir cadde-fuar merkezi gibi yeniden düzenlenmesini öngören proje, sektörde büyük yankı uyandırdı. Projenin mimarı, Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı (TÜSİAV) Genel Sekreteri, Yılmaz Doğan, uzun çalışmalar ve araştırmalar sonucu ortaya çıkan projeyle ilgili çok sayıda tebrik ve destek mesajı aldıklarını ifade etti.

PROJEYE İLGİ BÜYÜK

Siteler’in çok uzun yıllardan bu yana beklediği yenilenmenin gündeme gelmesinin, Başkent STK’ları, iş adamları ve Siteler esnafının büyük beğenisini kazandığını ifade eden Yılmaz Doğan, “Projeyi açıkladığımız günden bu yana gerek telefonla, gerek sosyal medyadan, gerekse bizzat beni ziyaret ederek tebriklerini açıklayan çok sayıda iş dünyası ve sektör temsilcisiyle görüştüm. Siteler’in hasretle beklediği yenilenme projemizi yürekten desteklediklerini ifade ettiler. Siteler’i 4’üncü Kolordu’nun bulunduğu araziyle beraber, Turgut Özal Bulvarı, Bostancık Caddesi ve sanayinin mevcut 2,20 kilometrelik cephesi ile yaklaşık 8 kilometre cepheyi bulan alanda yeniden kurgulanması projemize ilgi gösteren, desteklerini belirten ve bizler kadar heyecan duyan herkese çok teşekkür ederim” dedi.

SORUNLAR ÇÖZÜLÜR

Doğan, Siteler’i “Avrupa’nın mobilya üssü” haline getirecek cadde-merkezi projesiyle bölgenin yalnızca mobilya satan bir görevi olmayacağını, sektöre yönelik sorumlulukların da üstlenileceğinin altını çizerek, “Küçük, orta ve büyük ölçekte 450’den fazla mağazaya ev sahipliği yapabilecek ‘yeni Siteler’, bir kültür ve eğitim merkezi olarak da hizmet verecek. Mobilya sektörünün çözüm bekleyen kalifiye eleman sorununu, burada verilebilecek eğitimlerle

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