Siteler mobilyanın okuludur

Siteler Genç İşadamları Derneği Başkanı Hayri Bulut, “Sitelerin kaliteli üretim konusunda firmalara katkısı çok büyük. Ankara Sitelerde bulunan firmaların kaliteli çıkardıkları işlerle marka haline gelmesi de bu katkının en büyük göstergedir. Siteler Mobilya sektörünün okuludur” dedi.

Sitelerin firmaların kaliteli üretim yapmasındaki etkisinin göz ardı edilemeyeceğini altını çizen Bulut, “Sitler Osmanlı döneminde kurulan meslek yonca teşkilatları gibidir. Sitelerin düzenli yerleşimiyle, organize olmasıyla ve kurumsal çalışmalarıyla firmalara katkısı büyüktür. Firmalarımız hiçbir konuda yalnız değildir. Siteler olarak biz bir aile gibiyiz. Burada her bir firma bizim için değerlidir. Birlikte yükseliyoruz. Birlikte kazanıyoruz. Bundan dolayı da kaliteleşmeyi sağlama konusunda da birlikte standartlarımızı belirliyoruz ve birlikte hareket ediyoruz” dedi.