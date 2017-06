Sitelerden birlik çağrısı

Ankara ve Türkiye’nin en önemli mobilya üretim merkezlerinden olan Siteler’ in, birleştirici gücü olan Siteler Genç İşadamları Derneği (Siteler GİAD) Genel Başkanı Hayri Bulut, Siteler’ in Türkiye’nin ilk mobilya üretim merkezi olduğuna değinerek, Siteler esnafının eski gücünü ve imajını kazanması gerektiğine dikkat çekti. Bunun için Siteler olarak birtakım dönüşümlere açık olmak gerektiğini belirten Bulut, “ Türkiye’ye mobilyacılığı öğreten Siteler, bugün ne yazık ki ayakta kalma mücadelesi veriyor. Siteler’ in artık rota değiştirmesi gerekiyor. İlk olarak esnafımızın değişim konusunda gerekli duyarlılığı göstermesi gelişme yolunda en büyük adım olacaktır. Firmalarımızı dünya ile rekabet edecek standartlara çekmek içinse öncelikle AVM’ lere kayan tüketicinin güvenini yeniden kazanmamız şart” şeklinde koştu.

HEP BİRLİKTE HAREKET EDELİM

“Siteler aynı zamanda binlerce insanın ekmek kapısıdır” diyen Bulut, bugün gelinen noktadan herkesin sorumlu olduğunu vurguladı. Bulut, “ Türk ticaretine ve istihdama olan katkılarıyla son derece önemli misyonlar üstlenen Siteler bugün kan kaybediyor ve bu durumdan esnafıyla yöneticisiyle hepimiz sorumluyuz. Bu nedenle ihtiyaç duyduğumuz yeniliklerin hayata geçirilmesi konusunda hep birlikte hareket etmeliyiz. Her şeyden evvel günümüz teknolojik gelişmelerine açık olmalıyız. Gelişme yolunda kararlı ve istikrarlı olmalıyız” dedi.

Siteler GİAD olarak Siteler’ in yok olmasına izin vermeyeceklerinin altını çizen Bulut, “ Bu yapı çok uzun yıllar tüm Ankara’nın mobilya ihtiyacını büyük bir emekle karşıladı. Fakat bugün kalite ve imaj konusunda çok eksiği var. Tüketici günümüz trendiyle AVM’ lere yöneldi. Siteler’ e eski güven kalmadı. Unutmayalım ki Siteler’ in sorunu aslında tüm Ankara’nın sorunudur. Kalite ve imaj konusundaki eksiklerimizi el ele verip tamamlayacağız ve eski tüketici kitlemizi yeniden kazanacağız” dedi.