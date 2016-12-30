Siteler’den Hayati Yazıcı’ya ziyaret

Ziyarette Sitelerin, mobilya sanayisine olan katkısı konuşuldu. Siteleri eski günlerine kavuşturmak için çaba sarf ettiklerini söyleyen Mobilyacılar Odası Başkanı Hüseyin Taklacı, sivil toplum örgütleri siyasi partiler gibi tüm kurum ve kuruluşlarla iletişim içerisinde olduklarını, Siteler için atılacak en ufak adımın dahi esnaf için çok önemli olduğunu belirtti. Sitelerin, Türkiye'nin mobilya merkezi olduğunu ve daha önce bakanlık döneminde de gerekli malumata sahip olduğunu söyleyen Yazıcı ise, hükümet olarak mobilyacılara destek olunması gerektiğini, rekabet şartlarının artırılmasının tüm küçük esnaflar gibi zanaatkarlar içinde kaçınılmaz olduğunu ve bu yönlü çalışmaların devlet destekli gerçekleştirilebileceğini söyledi.