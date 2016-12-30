Siteler’den Hayati Yazıcı’ya ziyaret
Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hüseyin Taklacı, Yönetim Kurulu heyeti ile birlikte Ak Parti Genel Başkan Vekili Hayati Yazıcı'yı makamında ziyaret etti.
Ziyarette Sitelerin, mobilya sanayisine olan katkısı konuşuldu. Siteleri eski günlerine kavuşturmak için çaba sarf ettiklerini söyleyen Mobilyacılar Odası Başkanı Hüseyin Taklacı, sivil toplum örgütleri siyasi partiler gibi tüm kurum ve kuruluşlarla iletişim içerisinde olduklarını, Siteler için atılacak en ufak adımın dahi esnaf için çok önemli olduğunu belirtti. Sitelerin, Türkiye'nin mobilya merkezi olduğunu ve daha önce bakanlık döneminde de gerekli malumata sahip olduğunu söyleyen Yazıcı ise, hükümet olarak mobilyacılara destek olunması gerektiğini, rekabet şartlarının artırılmasının tüm küçük esnaflar gibi zanaatkarlar içinde kaçınılmaz olduğunu ve bu yönlü çalışmaların devlet destekli gerçekleştirilebileceğini söyledi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.