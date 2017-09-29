Sivaslılardan Başkan Yaşar’a teşekkür ziyareti
Ankara Sivaslı Dernekler Federasyonu (ASİDEF) Başkanı Dr. Muammer Timurkaynak ve yönetim kurulu üyeleri, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ı ziyaret etti.
Dernek faaliyetleri hakkında bilgi veren heyet, Yaşar’a hemşeri derneklerine verdiği destek için teşekkür etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yaşar “Doyduğumuz toprakları da, doğduğumuz toprakları da unutmayacağız. Hemşeri derneklerinin, temsil ettiği bölgenin gelenek ve göreneklerini yaşatmada çok önemli rolü var. Örgütlü toplum olursa demokrasi rayına oturur. Ülkenin geleceği için daha sağlıklı adımlar atılır” diye konuştu.
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