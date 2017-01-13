Sokak hayvanlarına 5 milyon harcandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi,Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, 2016 yılında da sokak hayvanlarına sahip çıkarak, hayvanların muayene ve tedavilerini, kısırlaştırma, aşılama işlemlerini yerine getirerek doğal ortamlarında sağlıklı bir yaşam sürdürmelerine yardımcı oldu. Büyükşehir'in Evcil Hayvan Sağlık Merkezi ve rehabilitasyon merkezlerinde, sokak hayvanlarına verilen sağlık, barınma ve bakım hizmetleri için yıllık 2 milyon 900 bin TL’lik hizmet alımı gerçekleştirildi. Sokak hayvanlarına ayrılan bütçede, çorbalık tavuk, ekmek, mama ve konserve alımının yer aldığı gıda harcamaları, 1 milyon 400 bin TL oldu. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yürütülen, sokak hayvanlarının maruz kaldığı yaralanma vakalarına acil müdahale programı için yıllık 250 bin TL’lik bir bütçe kullanıldı.

113 BİN SAĞLIK HİZMETİ

Başta kafes alımı ve benzeri harcamalarla birlikte, sokak hayvanlarına yapılan yıllık harcama, toplam 5 milyon TL’ye yaklaştı. Kurtuluş Parkı'nda bulunan Büyükşehir Belediyesi Evcil Hayvan Sağlık Merkezi ve Sincan ile Gölbaşı’ndaki rehabilitasyon merkezlerinde, 2016 yılında sokak hayvanlarına toplam 133 bin 355 sağlık hizmeti verilerek, bu hayvanların sağlıklı şekilde insanlara ve diğer hayvanlara zarar vermeden yaşamlarını sürdürmeleri sağlandı.