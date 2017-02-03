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Sosyal medya fenomenleri ANKAmall’da

ANKAmall sosyal medya fenomenlerini Ankaralılarla buluşturuyor. Sosyal medyada yaptıkları yorumlar, çektikleri videolar ve yayınladıkları fotoğraflarıyla büyük beğeni toplayan ve binlerce takipçisi bulunan fenomenler Semih Varol, Koray İzitaş ve Mehmet Burak Torun 4 Şubat tarihinde Ankaralılarla buluşacak.

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Fenomenler 15.00-18.00 saatleri arasında AVM’de hayranlarını bekliyor olacak.

AVM içerisinde bulunan özel set-up alanında hayranlarıyla bir araya gelecek olan fenomenler misafirleriyle hem sohbet edecek hem fotoğraf çektirecekler. 

ANKAmall’da 11 Şubat’ta ünlü Davranış Bilimleri Uzmanı ve Yazar Aşkım Kapışmak, 18 Şubat’ta Şair ve Yazar Kahraman Tazeoğlu, 25 Şubat’ta da Pedagog ve Yazar Gözde Erdoğan AVM’deki etkinliklerde sevenleriyle bir araya gelecekler.

 

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