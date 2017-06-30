Spor kent ekonomisine katkı sağlamalı

Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği (1905 AGS) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Savaş Özüdoğru, Ankara ekonomisine bakıldığında sporun getirilerini göremediklerini kaydetti. Konuyla ilgili açıklama yapan Özüdoğru, “ Spor; satılan araç gereçleri, yapılan tesisler, bunların işletim maliyetleri, organizasyonlar ve bunların ekonomik girdileri açısından incelendiğinde, özellikle gelişmiş ülkelerde önemli bir yer tutmaktadır. Hatta modern toplumların ekonomilerinde spor ikinci büyük güçtür. Öyle ki ciddi bir sektör olan turizm için de spor önemli bir yere gelmiştir. Spor turizmi olarak bir çeşitlilik yarattığı dahi söylenebilir. Fakat ülkemiz adına bir değerlendirme yaptığımızda bilhassa başkentimizde böylesine önemli bir sektörün getirilerinden ve ekonomiye katkılarından söz edemiyoruz” dedi.

Türk Ekonomisi Sporla Kazanacak

Başkentin spor organizasyonları ve çeşitli yaptırımlar açısından zayıf kaldığını savunan Özüdoğru şunları söyledi: “Zaman içinde kendi endüstrisini oluşturan ve pazarını yaratan böyle büyük bir alanın, Ankara penceresinden bakıldığında, birtakım desteklere ihtiyacı var. Şehrimizde yetişen başarılı sporcuların ve sporun gelişmesi adına elimizi taşın altından hiç çekmedik. Bundan sonraki süreçte de başkentimizin kazanımları için çalışmalarımıza ve görüşmelerimize devam edeceğiz. Unutmayalım ki Türk ekonomisi sporla kazanacak.”