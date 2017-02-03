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Stajer ve çıraklar çözüm bekliyor

Çırakların çalışma dönemlerinin emekliliklerine saydıramamalarında yaşadıkları mağduriyetlerin zaman kaybedilmeden çözüme kavuşturulması gerektiğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Mesleki eğitimin en önemli parçası olan çırakların çalıştığı dönemlerin emekliliklerine sayılması için çalışmaların yapılması gerekiyor.

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Aday çırak, çırak veya stajyer öğrenci olarak çalışılan sürelerin sigortalılık borçlanma kapsamına alınması, sigortalılık başlangıç tarihi olarak bu sürelerin dikkate alınması gerekir” dedi. 

HAYAL KIRIKLIĞI

Erken yaşlarda çalışma hayatına başlayan ve çalışma hayatının sonunda emeklilik hesabı yapılırken mesleki eğitim süreleri sayılmayan sigortalıların mağduriyetine ve hayal kırıklığına vurgu yapan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken “Çırak ve stajyerlik süresince mesleki tecrübe kazanmalarının yanı sıra mal ve hizmet üretimine fiilen katkı sağlamakta ve işletmelere gelir sağlamaktalar. Staj mağdurlarının kendi söylemlerine göre 10 binlerce kişi durum ile ilgili yetkili makamlardan bir çözüm beklemekteler” diye konuştu. 

 

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