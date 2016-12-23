Stat çevresine yoğun guvenlik

İl spor Güvenlik Kurulu, İstanbul Beşiktaş’ta yaşanan terör olayı nedeniyle, stadyum ve spor salonlarının çevresine araç parkını yasaklama kararı aldı. Kurul ayrıca, müsabakalara vatandaşların sırt ve el çantası, valiz gibi eşyası getirmemesi konusunda uyardı.

İl Spor Güvenlik Kurulu, yaptığı son toplantısında terör olaylarına karşın güvenlik önlemleri aldı. Kurul, aldığı kararlar uyarınca Beşiktaş’ta yaşanan terör olaylarında can kaybı yaşanmaması için spor müsabakaları yapılan yerlerde ve yakınlarına otopark yasağı kararı aldı.

PARKTA SINIRLAMA

Kurulun kararları gereğince alınan güvenlik tedbirleri şöyle ifade edildi: Spor müsabakaları öncesi, esnası ve sonrasını kapsayacak şekilde güvenlik kuvvetlerince oluşturulan steril alan içerisine ve stadyum içinde bulunan otoparklara Federasyon yetkililerinin araçları, takım otobüsleri, spor kulübü başkanlarının araçları, hakem araçları, yayıncı kuruluş araçları, sivil ve resmi görevli polis araçları, ambulans ve itfaiye dışında hiçbir araç alınmayacaktır. Bütün stat ve spor salonlarının çevresinde bulunan cadde ve yollara park ettirilmeyecektir. Bu nedenle spor müsabakalarına gelecek spor severlerin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için araçlarını belirtilen alanlardan daha uzak alanlara park ederek spor müsabakalarına gelmeleri gerekmektedir.

ÇANTA YASAK

Ayrıca; bütün stat ve salonlarda yapılacak müsabakalarda kesinlikle sırt çantası, valiz, el çantası gibi eşyalar alınmayacak olup, vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları açısından bu gibi eşyaları getirmemeleri gerekmektedir.”