Taksi durakları 24 saat açık

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, yılbaşı nedeniyle araç kullanacak olan vatandaşları alkol tüketiminin yoğunlaştığı yılbaşı gecesi nedeniyle uyararak, "Yeni yıl nedeniyle taksi duraklarımız 24 saat açık olacak. Yeni yıla mutlu ve huzurlu girmek istiyorsanız alkollü araç kullanmayın" dedi. Yeni yıl nedeniyle yılbaşı gecesini dışarıda geçirecek olan vatandaşların kendi araçlarını kullanmamalarını da isteyen Apaydın, "Yeni yıl gecesini evlerinin dışında geçirecek olan vatandaşlarımız alkollü iken araç kullanmasınlar. 81 il ve ilçelerimizin tamamında taksi duraklarımız sabaha kadar 24 saat süreyle görev başında olacaklar. Mutlaka taksi duraklarımızdan yararlansınlar. Ayrıca il ve ilçe emniyet müdürlükleri tarafından alınan tedbirlere harfiyen uyularak, alkol kullanan vatandaşlarımız yetkililerden yardım talebinde bulunsunlar. Çünkü yeni bir yıla üzülmeden, mutlu ve huzurlu girmek istiyorsak bu kurallara mutlaka uymak zorundayız" uyarısında bulundu.

BUZLANMAYA DİKKAT

Birkaç saatlik eğlence için alınan alkolün etkisiyle çok sayıda insanın hayatını kaybettiğini kaydeden Apaydın, "Aile ocaklarının sönmesinin yanı sıra büyük maddi ve manevi zararlar ortaya çıkmaktadır. Gelin yılbaşı gecesinde alkollü araç kullanmayın. Ağır kış şartlarının yaşandığı yılbaşı günü

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANANLARIN SAYISI AZALDI

Trafiğe çıkarken toplu taşıma araçlarının tercih edilmesini isteyen Apaydın, "2014 yılında 125 bin 420 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan ceza kesildi. 2013 yılında bu rakam 140 bin 29 idi. Yani 2014 yılında alkollü araç kullanan sürücülere yazılan ceza yüzde 10,4 oranında 2013 yılına göre düşüş yaşandı. Yani alınan tedbirler sayesinde alkollü araç kullananlara uygulanan trafik cezalarında yüzde 10.4 oranında bir düşüş var” dedi.