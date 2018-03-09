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Tasarladıkları 3D oyuncakları yaptılar

Ankara Üniversitesi’nin “Müzede Bir Gece” adıyla 8-10 yaş arası çocuklar için düzenlediği bu özel etkinlikte teknoloji ve nostalji bir arada yaşandı.

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Ankara Üniversitesi Oyuncak Müzesi’nde başlayan programda çocuklar, birçok eski oyuncağı inceleyip ellerinde kağıt kalem ile konsept oluşturmak için notlar aldı. Müze konseptini kavrayıp hayallerindeki müzeyi tasarlamak için zihinlerinde taslak oluşturdu. Etkinlik Oyuncak Müzesi’nin ardından Çocuk Üniversitesi’nde devam etti. 

Çocuk Üniversitesi’nde hayallerini gerçeğe dönüştürmek için bilgisayarların başına oturan minikler, kendi oyuncaklarını tasarlayıp 3D yazıcıya göndererek hayallerine kavuştu. 

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