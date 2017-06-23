Tatlı ve şeker imalathanelerine çat kapı

Bayramların vazgeçilmez ikramları vitrinlerdeki yerlerini alırken Yenimahallelilerin hijyenik şartlarda üretilmiş ürünleri satın almaları için belediye zabıtası, yoğun mesai harcıyor. İmalathaneleri titizlikle denetleyen ve hiçbir ayrıntıyı atlamayan ekipler, kimi işyerleri hakkında tutanak tutup işlem başlatırken kimi işyerlerini de hijyen kurallarına uyduğu için tebrik etti. Denetimler, Özankara Toptancılar Sitesi’nden başladı. Şeker, lokum ve baklava, börek imalatı yapan firmaların pişirme, kesim, soğutma, paketleme bölümlerini tek tek gezen ekipler, kullanılan maddelerin son kullanma tarihlerine, ortamın hijyen kurallarına uygunluğuna, çalışanların iş kıyafetlerine ve hijyen belgelerine tek tek baktı.