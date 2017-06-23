Tatlı ve şeker imalathanelerine çat kapı
2017’nin ilk 5 ayında 996 işyerine denetim yapan Yenimahalle Belediyesi zabıta ekipleri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi ilçe genelindeki tatlı, börek şeker ve lokum imalathanelerini mercek altına aldı.
Bayramların vazgeçilmez ikramları vitrinlerdeki yerlerini alırken Yenimahallelilerin hijyenik şartlarda üretilmiş ürünleri satın almaları için belediye zabıtası, yoğun mesai harcıyor. İmalathaneleri titizlikle denetleyen ve hiçbir ayrıntıyı atlamayan ekipler, kimi işyerleri hakkında tutanak tutup işlem başlatırken kimi işyerlerini de hijyen kurallarına uyduğu için tebrik etti. Denetimler, Özankara Toptancılar Sitesi’nden başladı. Şeker, lokum ve baklava, börek imalatı yapan firmaların pişirme, kesim, soğutma, paketleme bölümlerini tek tek gezen ekipler, kullanılan maddelerin son kullanma tarihlerine, ortamın hijyen kurallarına uygunluğuna, çalışanların iş kıyafetlerine ve hijyen belgelerine tek tek baktı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.