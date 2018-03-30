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TCDD korosundan türkü şöleni

TCDD Türk Halk Müziği Korosu, Şef Hasan Özel yönetiminde ‘Çanakkale Dönülmez Yol’ konseri verdi.

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TCDD Konferans Salonu’nda gerçekleşen konsere, demiryolu çalışanları ve aileleri büyük ilgi gösterdi. Orkestra ve solistlerin TCDD personelinden oluştuğu koro, Çanakkale marşının yanı sıra çeşitli solo ve koro parçalarla izleyicileri o günlere götürdü ve duygusal anlar yaşattı. Konserde bir konuşma yapan TCDD Genel Müdür Yardımcısı Murat Kavak da, solo olarak Çırpınırdı Karadeniz parçasını söyleyerek seyircilerden büyük alkış aldı.

 

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