TCDD korosundan türkü şöleni
TCDD Türk Halk Müziği Korosu, Şef Hasan Özel yönetiminde ‘Çanakkale Dönülmez Yol’ konseri verdi.
TCDD Konferans Salonu’nda gerçekleşen konsere, demiryolu çalışanları ve aileleri büyük ilgi gösterdi. Orkestra ve solistlerin TCDD personelinden oluştuğu koro, Çanakkale marşının yanı sıra çeşitli solo ve koro parçalarla izleyicileri o günlere götürdü ve duygusal anlar yaşattı. Konserde bir konuşma yapan TCDD Genel Müdür Yardımcısı Murat Kavak da, solo olarak Çırpınırdı Karadeniz parçasını söyleyerek seyircilerden büyük alkış aldı.
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