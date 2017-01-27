Son Dakika Haberleri E-gazete 27Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

ANKARA

  1. Haberler
  2. Ankara

Teleferik 6 gün çalışmayacak

Yenimahalle-Şentepe Teleferik Hattı, 29 Ocak ile 4 Şubat günleri arasında yapılacak yıllık periyodik bakım çalışmaları nedeniyle hizmet veremeyecek.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Toplu taşıma amaçlı ilk  teleferik  hattı olma özelliğine sahip, toplam 3 bin 200 metre uzunluğundaki hatta vatandaşların mağdur olmaması için, güzergâh üzerindeki yolcular, bakım süresince, ihtiyaca göre Yenimahalle Metro İstasyonu’ndan Şentepe’ye kadar EGO otobüsleriyle taşınacak.

Yetkililer, 29 Ocak Pazar günü saat 06.00’da başlayacak bakım çalışmalarının, 4 Şubat Cumartesi günü saat 06.00’da sona ereceğini bildirdiler.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Boğaz'ın anayasası olsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Boğaz'ın anayasası olsun

Sumo güreşinde büyük şampiyon Kisenosato oldu

Sumo güreşinde büyük şampiyon Kisenosato oldu

Donald Trump'a benzetilen bir çöp kutusu viral oldu

Donald Trump'a benzetilen bir çöp kutusu viral oldu

İşte Oscar'ın en iyi film adayları

İşte Oscar'ın en iyi film adayları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA