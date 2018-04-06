Termal kaynaklarımız tanınmıyor

Termal turizmin yüksek doluluk oranı, yüksek istihdam gibi faydaları olduğunu belirten AnadoluTurizm İşletmecileri Derneği (ATİD) Başkan Yardımcısı Ali Cenk Yorulmaz, termal turizmin en önemli faydasının 12 ay boyunca turizm faaliyetinin devam etmesi olduğunu, bu yüzden termal turizm canlandırılması gerektiğini söyledi.

AVRUPA’DA BİRİNCİ SIRADAYIZ

ATİD Başkan Yardımcısı Yorulmaz, Türkiye’nin termal turizmde kaynak potansiyeli bakımından Avrupa’da birinci sırada, dünya ise yedinci sırada olduğunu belirterek, “Bu potansiyel istenilen şekilde kullanılmadı. Bunun nedenleri arasında kaliteli turiste hitap edilmediği ve nitelikli kür merkezlerinin eksik olduğu. Ülkede en çok Afyon, Denizli ve Ankara termalleri tercih ediliyor. Avrupa’nın ilaç ve muayene giderlerinden tasarruf ederken, termal turizme katkı sağladı. Türkiye’nin de böyle bir yöntem uygulaması durumda her sene kullanılmadan çöpe atılan 7 milyon liralık ilac milli ekonomiye kazandırılabilir” dedi.

Termal turizmin yüksek doluluk oranı, yüksek istihdam gibi faydaları olduğunu vurgulayan Yorulmaz, “Termal turizmi sezon dışı hareketin canlanmasına katkı sağlayacak. Termal turizmin en önemli faydası12 ay boyunca turizm faaliyetinin devam etmesi. Bu yüzden termal turizmi önem arz ediyor. Türkiye’nin termal turizmde ciddi tanıtım eksikliği var. Termal turizm tanıtımı milli politika haline gelmesi gerekir.

YIL BOYUNCA TURİZM FAALİYETİ

Ülkedeki termal turizmin harekete geçirilmesi için öncelikle Güney Marmara (Balıkesir, Çanakkale, Yalova), Güney Ege (Aydın, Denizli, Manisa, İzmir), Frigya (Afyonkarahisar, Ankara, Uşak, Eskişehir, Kütahya), Orta Anadolu (Aksaray, Kırşehir, Niğde, Nevşehir, Yozgat) olmak üzere belirlenen dört bölge için düşünülen termal turizm mastır planı biran önce hayata geçirilmeli.

Yurt dışından Türkiye’ye hasta getirecek yabancı sigorta firmalarıyla koordinasyon içinde olunmalı. Avrupa’da yaşayan Türklere yönelik sağlık hizmeti danışmanlığı verecek şirketler de kurulmalı” diye konuştu.

ATİD Başkan Yardımcısı Ali Cenk Yorulmaz, Türkiye’de önemli termal kaynakların yer aldığını söyledi.