TESK’ten çocuk işçiliği ile mücadeleye tam destek

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, çocuk işçiliğiyle mücadele için çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Palandöken, “Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ile imzaladığımız mutabakatla, ‹Çocuk işçiliğiyle mücadelede biz de varız. 10 ilde Çocuk Hakları ve İş İlkeleri Programı’nı uygulamaya koyduk” dedi.

Palandöken, ‘2018’in Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı’ olduğunu hatırlattı. TESK ile UNICEF arasında imzalanan mutabakatla çocuk işçiliğiyle mücadelede esnaf ve sanatkarlar olarak adım attıklarını vurgulayan Palandöken, “Bu kapsamda 10 ilde Çocuk Hakları ve İş İlkeleri Programı’nı uygulamaya koyduk ve Ankara, Adana, Malatya, Mersin, Manisa, Ordu, Şanlıurfa, Gaziantep, İzmir ve Hatay’da başlattığımız eğitim seferberliğinde ilk dönemin sonuna geldik” ifadelerini kullandı. Ekonomik ve sosyal koşulların çocuk işçiliğinin temel nedeni olduğuna dikkati çeken Palandöken, bununla mücadelede esnafın, sanatkarların ve Ahilik kültüründen gelen usta-çırak ilişkisinin kilit önem taşıdığını dile getirdi. Çocukların kayıt altına alınmadan, bir mesleği olmadan, okullarından uzak çalışmak durumunda kaldığını, bir neslin bu şekilde kaybolup gittiğini vurguladı.

USTA BABA YARISIDIR

Bendevi Palandöken, “Oysa çocuklarımız ustalarının yanında meslek öğrenerek, okul yaşamından da kopmadan ve her türlü devlet desteğinden yararlanarak, sosyal güvenlik çatısı altında yer alarak para kazanabilecek durumdalar. Biz çıraklarımızı evlatlarımız gibi görürüz. Ahilik kültüründen gelen esnaf ve sanatkarlar olarak, ustanın baba yarısı olduğuna inanan bir teşkilatız. Onlara mesleğimizi her türlü inceliğiyle öğretmek ahilik kültürünün bir geleneğidir. Bu kadim kültürün mirasçıları olarak, çıraklarımızın mesleklerini en iyi şekilde öğrenmesini sağlamakla kendimizi görevli biliyoruz” diye konuştu. Meslek kuruluşları arasında, kanunuyla mesleki eğitim konusunda yükümlülükler üstlenen tek kuruluşun TESK olduğunu belirten Palandöken, “İşte bu sebeple aileler evlatlarını usta öğreticilerimize emanet ederek onların geleceklerinde altın bilezikleri olan mesleklerini bileklerine takmalarını sağlayabilirler” dedi.