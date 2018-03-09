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TESK’ten merdiven altı ürün uyarısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, tüketicileri merdiven altında üretilen kalitesiz ve taklit ürünlere karşı uyararak, “Vatandaşlarımız taklit ve merdiven altı ürünleri tercih etmemeli, güvenilir ürünler için esnaftan alışveriş yapmalı” dedi.

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Her alanda olduğu gibi özellikle gıda ve kozmetik sektörünün sürekli büyüme ve gelişim gösterdiğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Dünyada pazar büyüklüğü 460 milyar dolar civarında olan kozmetik sektörünün ülkemizdeki pazar büyüklüğü 8,5 milyar TL. Geçtiğimiz yılsonu itibariyle kozmetik ürünleri ithalatı 414,8 milyon dolar olarak gerçekleşti. Sektör hızla büyüme gösterirken merdivenaltı üretimler de aynı oranla artıyor. Denetim ve vergiden kaçan bu merdivenaltı ürünler kayıt dışı ekonomiye en çok etki eden ürünler. Normalin neredeyse 10 katından daha düşük fiyata satılarak, kanser, alerji, egzama, yanık gibi birçok deri hastalığına da davetiye çıkarıyor” diye konuştu. Palandöken, gıda alışverişinde ucuz ve sahte ürünlerin tercih edilmemesi gerektiğini devurguladı.

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