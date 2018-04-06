Teşvikler istihdamın kapılarını açacak

Özellikle yatırım teşviklerinin yeni yatırımların önünü açtığını belirten Altındağ, “Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin tekstil ve konfeksiyon yatırımlarının da teşvik kapsamına alınacağını açıklaması istihdam oranlarının artması için umut oldu. Şubat ayında hükümetin 516 yatırım teşvik belgesi düzenlendi.

Belge alanların yatırım tutarının yaklaşık 26 milyar olarak hesaplandı” dedi. Söz konusu yatırımlarla birlikte 28 bin 708 kişinin istihdam edilmesini planlandığını vurgulayan Altındağ, “Yatırımlar teşviklerle birlikte daha da artacak. Yatırımların artmasıyla istihdam oranları da daha yüksek seviyelere çıkacak. Dünyada Türkiye’ye karşı yapılan tüm olumsuzlara rağmen ekonomi gelişerek büyüyor. ANGİAD olarak istihdama her zaman katkı sağlayacağız. Türkiye ekonomisinin gelecek dönemde daha iyi yerlere geleceğine inancımız tam” şeklinde konuştu.