THK’dan eğitime büyük destek

Türkiye’nin havacılık ve uzay bilimleri alanında ilk ve tek ihtisas üniversitesini açarak, yüzlerce gencimizi bu alanda meslek sahibi yapan, Türk Hava Kurumu verdiği ücretsiz havacılık eğitimleri (model uçak, yamaç paraşütü, paraşüt, yelkenkanat, planör) ile okullarda dağıtılması için hazırlanan defter, kitap ve çeşitli kırtasiye malzemesiyle yüz yıla yakın bir süredir eğitime verdiği önemi göstermektedir.

Bu kapsamda Aksu Uçak bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile koordineli şekilde yürütülen çalışmalar doğrultusunda, TC-CBR tescil işaretli T-67 M 200 SLINGSBY eğitim uçağının devir işlemlerini gerçekleştirildi.

Ankara 54’üncü Noter’de gerçekleşen devir işlemleri sonrası Okulu’na müjdeli haberi ileten Okul Müdürü Haldun Çevik, “Aksu’muza, okulumuza, öğrencilerimize hayırlı uğurlu olsun inşallah. Her şey daha iyi bir eğitim için” diye konuştu.