Tiryaki: Yeni bir Altındağ kuruyoruz

Biz lafla değil hayata geçirdiğimiz projelerimizle konuşuyoruz. Altındağ’daki değişim ve dönüşüm artık sadece Ankara’da ve Türkiye’de değil yurt dışında da konuşuluyor. Altındağ Belediyesi olarak kendi kaynaklarımızı kullanarak yılsonuna kadar 35 Milyon TL’lik yatırım yapacağız” dedi.

Altındağ Belediyesi, sağlıktan kültüre geniş bir perspektifte her mahallede yeni projeleri hayata geçiriyor. Bugüne kadar Altındağ’a 11 anaokulu kazandıran Belediye, iki anaokulunun daha açılışını yapacak. Gültepe ve Ali Ersoy Mahallesi’nde inşaatları tamamlanan anaokulları, Eylül ayının son haftasında hizmete açılacak. Ekim ayında da Ulubey (2), Feridun Çelik, Beşikkaya ve Karapürçek mahallelerinde toplam 5 park, halkın hizmetine sunulacak. Ekim ayında Gülpınar Mahallesi’nde bir cami ve Battalgazi Mahallesi’nde bir aile sağlığı merkezi hizmete geçecek. Her mahallede kültür merkezi açan Belediye, Ali Ersoy Mahallesi’nde de yeni bir kültür merkezini hizmete sunacak.

Başkan Tiryaki, 5 mahalleye de 112 acil servis istasyonu yaptıklarını, restorasyon çalışmalarının da Hamamarkası bölgesinde hızla devam ettiğini söyledi. Tiryaki, yatırımlar hakkında şu bilgileri verdi: “Altındağ’da inşaatı devam eden sayısız yeni yatırımımız var. Yılsonuna kadar birçok yatırımı faaliyete geçireceğimiz gibi 2018 yılı da yine yatırımlarla dolu bir yıl olacak. Büyük bir buz pateni sarayının inşaatı devam ediyor. Hamamönü ve Hamamarkası’nda gerçekleştirdiğimiz dönüşümle bu bölgeyi Ankara’nın turizm merkezi haline getirdik. 25 Kadın Eğitim Kültür Merkezi, 17 gençlik merkezi, 7 aile sağlığı merkezini ve 13 camiyi Altındağlıların hizmetine sunduk.”