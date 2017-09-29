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Topçu: Akgül başarılı işlere imza atıyor

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’ün başarılı işlere imza attığını söyledi.

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Mamak Belediye Başkanı Akgül’ü makamında ziyaret eden Topçu, “Mamak, gerek kentsel dönüşüm projeleri gerekse sosyal projeler açısından her zaman gelişim gösteren bir ilçe. Mamak Belediyesinin çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Başkan Akgül gerçekten güzel işlere imza atıyor” dedi. YATIRIMLAR SIRADA Ziyarette belediye çalışmalarını Topçu’ya anlatan Akgül, “Göreve geldiğimiz günden bu yana Mamak Belediyesi sahip olduğu imkanları en verimli şekilde kullanan, bütçesini iyi yöneten ve buna bağlı olarak büyük yatırımlar yapabilen bir belediye haline geldi. Hizmet yolunda bizlere destek olan, katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Ziyarette Akgül’e Mamak Belediyesi Meclis Başkan Vekili Erdal Ak eşlik 

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