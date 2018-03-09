Travel Expo Ankara bu yıl çok güçlü geliyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen fuarda, özel fiyat ve avantajların ziyaretçilere sunulacak. ATİS Fuarcılık Genel Müdür Yardımcısı Kazım Çağlayanel, fuarı ziyaret etmeden tatil planının yapılmaması gerektiğini söyledi. Travel Expo Ankara Fuarı’nın bu yıl çok güçlü olduğunu belirten Çağlayanel, katılımcıların ve ziyaretçilerin fuardan memnun şekilde ayrılacağını kaydetti. Travel Expo Ankara 2018 Fuarı hakkında bilgi veren Çağlayanel, fuara ilişkin sorularımızı yanıtladı.

- Fuar hakkında bilgi verebilir misiniz?

Türk turizm sektörü için büyük önem taşıyan Travel Expo Ankara’nın bu yıl 3’üncüsü düzenlenecek. 22-25 Mart 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan fuara, yerli ve yabancı turizm şirketleri yoğun ilgi gösterdi. Girişlerin ücretsiz olduğu fuar, tatil ve seyahatle ilgili tüm seçenekleri tüketiciye sunacak. Her keseye uygun tatil alternatifleriyle dikkat çekecek olun fuarımız, ATO Congresium Konferans ve Sergi Alanı’nda gerçekleşecek. 10 bin metrekare brüt alanda gerçekleşecek fuarda, Ankara ve çevresi başta olmak üzere tüm Türkiye’nin ve katılımcı ülkelerin turizm ürünlerinin tanıtım ve pazarlanmasının yapılması hedefleniyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen fuar, turizm şirketleriyle tüketiciyi aracısız bir araya getirecek. Tatil planlanması yapan vatandaş, fuarda kendine en uygun seçenekleri değerlendirebilecek.

BU YIL YOĞUN İLGİ VAR

- Travel Expo Ankara 2018’nin diğer yıllardan farkı nedir?

Şunu net bir şekilde söyleyebiliriz, Travel Expo Ankara 2018 bu sene çok güçlü geliyor. 45 il, çeşitli kültür ve turistlik değerleriyle tanıtımı için fuara katılım sağlayacak. Bunu dışında, geçen sene fuara 9 ülke katılırken, bu sene 20 ülke katılım sağlayacak. Ülkelerin Ataşeliklerinin yanı sıra özel sektör temsilcileri de fuarımıza ilgi gösterdi. Geçtiğimiz yıldan farklı olarak Türkiye’nin büyük tur operatörlerinden Jolly Tur, Anı Tur ve Coral Travel bu yıl fuarımızda yer alacak. Bu çok sevindirici bir olay. Bir turizm fuarının profesyonel bir fuar olması için özel sektörün de profesyonel olarak temsil edilmesi gerekiyor. Bunu başardığımıza inanıyoruz. Aynı zamanda ülkeler acente ve otelleriyle fuarda yer alacak. Mesela Barcelona’dan bir tur operatörü ve bir otel zinciri Bosna-Hersek’ten acentalar, Iran’dan en büyük operatörlerden biri ülkelerini temsil edecek. Bunların dışında fuarla eş zamanlı olarak Gastronomi Zirvesi düzenlenecek. Zirvede, “Tek Tepside En Ağır Baklava” Guinness Dünya Rekoru denemesi yapılacak.

- Travel Expo Ankara 2018’e hangi ülkeler katılım sağlayacak?

20’ye yakın ülke özel sektörleriyle katılım sağlayacak. Bu çok önemli. Bosna Hersek, Bangledeş, Birleşmiş Milletler, Çin, Endonezya, İran, İspanya, İsveç, Kosova, Küba, Malezya, Tacikistan, Taipei, Tanzanya, Tayland, Ürdün, Vietnam, Zambia, fuarda yerlerini aldı. Ülkeler, fuarda kendi turistlik bölgelerinin tanıtımının yanı sıra önemli etkinliklere de imza atacak.

BAŞKEN’TİN İHTİYACINI GİDERDİK

- Travel Expo Ankara Fuarı neyi hedefliyor?

Çok uzun süredir Ankara’da profesyonel anlamda bir turizm fuarı yapılmadı. Bunun birkaç sebebi var. Kamunun ve STK’ların sahip çıkmaması, Ankara’nın özel sektörü ve halkıyla fuara sağır olmaları ve Ankara’da genellikle il günleri düzenlenmesi bu sebeplerin başında geliyor. ATİS olarak biz, profesyonel bir fuar yapalım istedik. Bunun için çalışma yapıyoruz. Ankara’da yapmak istememizin temel sebepleri var. Anadolu Jet ve Yüksek Hızlı Tren’in merkezi Ankara. Başkent çevresiyle birlikte yaklaşık 10 milyon kişi ediyor. Ankara memur kenti olarak biliniyor. Bu algının kırılması gerekiyor. Ankara’da çok ciddi özel sektör temsilcileri yer alıyor. Ankara ve çevresinin çok ciddi satın alma potansiyeli var. Bu bağlamda bölgenin, ülkenin, komşu ve çevre ülkelerin Gastronomi ve Kültür Turizminde uzman bir fuar olmayı hedefliyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmalar ve destekleyenlerin artması ile uluslararası turizm takvimine bu özelliği ile gireceğine inanıyoruz.

- Travel Expo Ankara ile EMITT ve Travel Turkey İzmir fuarı arasındaki fark nedir?

Öncelikle şunu söylemeliyim, Travel Expo Ankara diğer fuarların rakibi değil. Belirttiğim gibi Travel Expo Ankara’nın diğerlerinden ayrıldığı yön Gastronomi ve Kültür konusunda uzmanlaşma yönünde atılan adımlardır.

FUAR BÜYÜK SES GETİRECEK

- Travel Expo Ankara Fuarı tanıtım çalışmaları hakkında bilgi verir misiniz?

Geçtiğimiz yıl fuarın, 27-28 bin ziyaretçi vardı. Ama bu yıl çok daha fazlasını bekliyoruz. Bu yıl tanıtıma daha fazla önem verdik. Sadece sosyal medyadan değil Ankara ve civarındaki illerde reklam mecralarının tamamını kullanacak bir bütçe ayırdık. İşbirliği içinde olduğumuz çeşitli STK’lar, kamu kuruluşları da bu tanıtım çalışmalarına destek veriyorlar imkanları dahilinde. Vatandaşın ilgisini çekecek çok fazla etkinliğe imza atacağız. Fuarda, çok popüler, çok ses getirecek ciddi etkinlikler yer alacak. Etkinliklerin dışında daha öncede belirttiğim gibi Gastronomi Zirvesi’nin de büyük ilgi göreceğine inanıyoruz. Özellikle baklava pişirme rekoru denememiz büyük ses getirecektir.

- Travel Expo 2018 Fuarı’nın Ankara’ya katkısı ne olacak?

Fuarlar düzenlenen kentin ekonomisine çok ciddi katkılar sağlar. Profesyonel fuarların tutması, dışarıdan gelecek katılım ve ziyaretçileri artmasına sebep olur. Dünyanın en çok para harcayan turistleri fuar katılımcıları ve ziyaretçileridir. Tatil için gelenlerden daha fazla para harcarlar. Bu kentin ekonomisine, oteline, restoranına, acentesine, transfer şirketine, hediyelik eşya satanına mutlaka uzun vadede ciddi katkı sağlar. Ankara’ya olan direk uçuşların artması çok önemli. Bunun yanında Yüksek Hızlı Tren’in merkezi Ankara. Fuara gelen ziyaretçiler bu vesileyle bölgeyi gezme imkanın sahip olabilirler. Bu tür gezilerin düzenlemesi milli ekonomiye katkı sağlar. Turizm açısından Ankara dünyadaki en kısır başkentlerden biridir. Malzememiz var, ama onu efektif şekilde kullanamıyoruz. Kullanmamız lazım. Fuar esnasında gerçekleşecek etkinliklerde Ankara’nın farkını ortaya koyacağımıza inanıyoruz.