Travel Expo Ankara bu yıl çok güçlü geliyor
Türk turizm sektörü için büyük önem taşıyan Travel Expo Ankara 2018 Turizm Fuarı, 22 Mart’ta kapılarını açıyor. Fuara, 20 ülkeden özel sektör temsilcileri de katılacak.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen fuarda, özel fiyat ve avantajların ziyaretçilere sunulacak. ATİS Fuarcılık Genel Müdür Yardımcısı Kazım Çağlayanel, fuarı ziyaret etmeden tatil planının yapılmaması gerektiğini söyledi. Travel Expo Ankara Fuarı’nın bu yıl çok güçlü olduğunu belirten Çağlayanel, katılımcıların ve ziyaretçilerin fuardan memnun şekilde ayrılacağını kaydetti. Travel Expo Ankara 2018 Fuarı hakkında bilgi veren Çağlayanel, fuara ilişkin sorularımızı yanıtladı.
- Fuar hakkında bilgi verebilir misiniz?
Türk turizm sektörü için büyük önem taşıyan Travel Expo Ankara’nın bu yıl 3’üncüsü düzenlenecek. 22-25 Mart 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan fuara, yerli ve yabancı turizm şirketleri yoğun ilgi gösterdi. Girişlerin ücretsiz olduğu fuar, tatil ve seyahatle ilgili tüm seçenekleri tüketiciye sunacak. Her keseye uygun tatil alternatifleriyle dikkat çekecek olun fuarımız, ATO Congresium Konferans ve Sergi Alanı’nda gerçekleşecek. 10 bin metrekare brüt alanda gerçekleşecek fuarda, Ankara ve çevresi başta olmak üzere tüm Türkiye’nin ve katılımcı ülkelerin turizm ürünlerinin tanıtım ve pazarlanmasının yapılması hedefleniyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen fuar, turizm şirketleriyle tüketiciyi aracısız bir araya getirecek. Tatil planlanması yapan vatandaş, fuarda kendine en uygun seçenekleri değerlendirebilecek.
BU YIL YOĞUN İLGİ VAR
- Travel Expo Ankara 2018’nin diğer yıllardan farkı nedir?
Şunu net bir şekilde söyleyebiliriz, Travel Expo Ankara 2018 bu sene çok güçlü geliyor. 45 il, çeşitli kültür ve turistlik değerleriyle tanıtımı için fuara katılım sağlayacak. Bunu dışında, geçen sene fuara 9 ülke katılırken, bu sene 20 ülke katılım sağlayacak. Ülkelerin Ataşeliklerinin yanı sıra özel sektör temsilcileri de fuarımıza ilgi gösterdi. Geçtiğimiz yıldan farklı olarak Türkiye’nin büyük tur operatörlerinden Jolly Tur, Anı Tur ve Coral Travel bu yıl fuarımızda yer alacak. Bu çok sevindirici bir olay. Bir turizm fuarının profesyonel bir fuar olması için özel sektörün de profesyonel olarak temsil edilmesi gerekiyor. Bunu başardığımıza inanıyoruz. Aynı zamanda ülkeler acente ve otelleriyle fuarda yer alacak. Mesela Barcelona’dan bir tur operatörü ve bir otel zinciri Bosna-Hersek’ten acentalar, Iran’dan en büyük operatörlerden biri ülkelerini temsil edecek. Bunların dışında fuarla eş zamanlı olarak Gastronomi Zirvesi düzenlenecek. Zirvede, “Tek Tepside En Ağır Baklava” Guinness Dünya Rekoru denemesi yapılacak.
- Travel Expo Ankara 2018’e hangi ülkeler katılım sağlayacak?
20’ye yakın ülke özel sektörleriyle katılım sağlayacak. Bu çok önemli. Bosna Hersek, Bangledeş, Birleşmiş Milletler, Çin, Endonezya, İran, İspanya, İsveç, Kosova, Küba, Malezya, Tacikistan, Taipei, Tanzanya, Tayland, Ürdün, Vietnam, Zambia, fuarda yerlerini aldı. Ülkeler, fuarda kendi turistlik bölgelerinin tanıtımının yanı sıra önemli etkinliklere de imza atacak.
BAŞKEN’TİN İHTİYACINI GİDERDİK
- Travel Expo Ankara Fuarı neyi hedefliyor?
Çok uzun süredir Ankara’da profesyonel anlamda bir turizm fuarı yapılmadı. Bunun birkaç sebebi var. Kamunun ve STK’ların sahip çıkmaması, Ankara’nın özel sektörü ve halkıyla fuara sağır olmaları ve Ankara’da genellikle il günleri düzenlenmesi bu sebeplerin başında geliyor. ATİS olarak biz, profesyonel bir fuar yapalım istedik. Bunun için çalışma yapıyoruz. Ankara’da yapmak istememizin temel sebepleri var. Anadolu Jet ve Yüksek Hızlı Tren’in merkezi Ankara. Başkent çevresiyle birlikte yaklaşık 10 milyon kişi ediyor. Ankara memur kenti olarak biliniyor. Bu algının kırılması gerekiyor. Ankara’da çok ciddi özel sektör temsilcileri yer alıyor. Ankara ve çevresinin çok ciddi satın alma potansiyeli var. Bu bağlamda bölgenin, ülkenin, komşu ve çevre ülkelerin Gastronomi ve Kültür Turizminde uzman bir fuar olmayı hedefliyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmalar ve destekleyenlerin artması ile uluslararası turizm takvimine bu özelliği ile gireceğine inanıyoruz.
- Travel Expo Ankara ile EMITT ve Travel Turkey İzmir fuarı arasındaki fark nedir?
Öncelikle şunu söylemeliyim, Travel Expo Ankara diğer fuarların rakibi değil. Belirttiğim gibi Travel Expo Ankara’nın diğerlerinden ayrıldığı yön Gastronomi ve Kültür konusunda uzmanlaşma yönünde atılan adımlardır.
FUAR BÜYÜK SES GETİRECEK
- Travel Expo Ankara Fuarı tanıtım çalışmaları hakkında bilgi verir misiniz?
Geçtiğimiz yıl fuarın, 27-28 bin ziyaretçi vardı. Ama bu yıl çok daha fazlasını bekliyoruz. Bu yıl tanıtıma daha fazla önem verdik. Sadece sosyal medyadan değil Ankara ve civarındaki illerde reklam mecralarının tamamını kullanacak bir bütçe ayırdık. İşbirliği içinde olduğumuz çeşitli STK’lar, kamu kuruluşları da bu tanıtım çalışmalarına destek veriyorlar imkanları dahilinde. Vatandaşın ilgisini çekecek çok fazla etkinliğe imza atacağız. Fuarda, çok popüler, çok ses getirecek ciddi etkinlikler yer alacak. Etkinliklerin dışında daha öncede belirttiğim gibi Gastronomi Zirvesi’nin de büyük ilgi göreceğine inanıyoruz. Özellikle baklava pişirme rekoru denememiz büyük ses getirecektir.
- Travel Expo 2018 Fuarı’nın Ankara’ya katkısı ne olacak?
Fuarlar düzenlenen kentin ekonomisine çok ciddi katkılar sağlar. Profesyonel fuarların tutması, dışarıdan gelecek katılım ve ziyaretçileri artmasına sebep olur. Dünyanın en çok para harcayan turistleri fuar katılımcıları ve ziyaretçileridir. Tatil için gelenlerden daha fazla para harcarlar. Bu kentin ekonomisine, oteline, restoranına, acentesine, transfer şirketine, hediyelik eşya satanına mutlaka uzun vadede ciddi katkı sağlar. Ankara’ya olan direk uçuşların artması çok önemli. Bunun yanında Yüksek Hızlı Tren’in merkezi Ankara. Fuara gelen ziyaretçiler bu vesileyle bölgeyi gezme imkanın sahip olabilirler. Bu tür gezilerin düzenlemesi milli ekonomiye katkı sağlar. Turizm açısından Ankara dünyadaki en kısır başkentlerden biridir. Malzememiz var, ama onu efektif şekilde kullanamıyoruz. Kullanmamız lazım. Fuar esnasında gerçekleşecek etkinliklerde Ankara’nın farkını ortaya koyacağımıza inanıyoruz.
KAMU DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ
- Travel Expo Ankara Fuarı için turizmcilerden beklediğiniz desteği gördünüz mü?
Kültür Bakanlığı’nın ciddi desteği var. Anadolu Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) gibi sektör temsilcileri yoğun destek verdiler. Sektör için önemli olan bir fuarı, tek başına bir fuarcılık şirketinin başarabileceği bir durum değil. Fuarları, kamu desteklemeli, sektörün dernek ve birlikleri desteklemeli, her şeyden öncesi Ankara’yı temsil eden Valilik, Belediye gibi kamu kuruluşları desteklemeli. Yoksa bir organizasyon şirketi bir yeri kiralar, pazarlaması yapar yapabildiği kadar yapar, kuru kuruya bir fuar olur. Kamunun sahiplenmediği bir fuar, profesyonel olmuyor. Günümüz şartları itibariyle herkes elinden geleni yaptı. Destek veren herkese çok teşekkür ederiz.
ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER VE ZENGİN PROGRAM
- Travel Expo Ankara 2018 Fuarı’nda yer alacak etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?
Turizm şirketlerinin yanı sıra, yerel ürünlerin tanıtımını da fuarda yer alacak. Renkli etkinlikler ziyaretçileri bekliyor. Her gün ülke ve illerin kendine özgü gösterilerini yapılacak. Konser ve imza günleri düzenlenecek. Endonezya Halk Dansları Topluluğu’nun her gün dans gösterisi olacak. Bunun dışında Vietnam, dövüş sanatları ustasını getirerek bir gösteri yapacak. Fuar kapsamında, gezginlerle söyleşiler, seyahat anılarına ilişkin konferanslar, deneyim aktarımları, kaşiflerden keşifler, fotoğraf sergileri, imza günleri, yöresel lezzetler ve yöresel el sanatları sergileri, konser ve film gösterileri ziyaretçilere keyifli dakikalar yaşatacak. İsveç, turistlik değerlerini anlatan bir sergi ile fuarda yer alacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Anadolu Efes ortaklığıyla, “Gelecek Turizmde” programının tanıtılacağı bir stant açılacak. Şimdiye kadar gerçekleştirdikleri ve gelecekte gerçekleştirmeyi planladıklarını anlatacakları bir stant olacak. Aynı zamanda “Gelecek Turizmde” başlıklı bir panel düzenlenecek. Aynı zamanda Yozgat Valiliği’nin desteğiyle Yozgatlı Sanatçı Mümin Sarıkaya, fuarda hayranlarıyla buluşacak. Yeni albümünün tanıtımını yapacak olan Sarıkaya’nın konser vermesi de bekleniyor.
Bu yıl fuarımıza Turizm Fakülteleri olan üniversiteler de katılım sağlayacak. Üniversitelerle en başından beri irtibat halindeyiz. Görüş alışverişinde bulunuyoruz. Turizm fakültesi bulunan 10’na yakın üniversite fuara katılım sağlayarak, belirlenen konular dahilinde çalıştay ve paneller düzenlenecek.
ZİYARETÇİNİN MEMNUN AYRILMASI ÖNEMLİ
- Travel Expo Ankara Fuarı’na ne zamandan beri hazırlanıyorsunuz?
Aslına bakarsanız, etkinlik başlaması esnasında diğer yılın etkinliği için çalışmalar da başlar. Son 3 ay ise en yoğun dönemdir. Travel Expo Ankara, gelecek yıllarda kendi kendini pazarlar duruma gelecektir. Bunun için biraz zaman var. Fuarın içeriğini hep zengin tutup güncellememiz lazım. Bu sene Kültür ve Gastronomi diye bir alt başlık koyduk. Fuara ziyarete gelen ve katılan kişilerin fuardan memnun ayrılması çok önemli. Bunu sağlamakta içerik zenginliğiyle olur. Kamunun yanında özel sektöründe fuarlara ilgi göstermesi gerekir.
- ATİS Fuarcılık hakkında bilgi verir misiniz?
ATİS Fuarcılığın geçmişinde 30 yıllık bir fuarcılık tecrübesi var. Bu tecrübe 40 üzerinde ülkede bin 200’ü aşkın fuar organizasyonu ile kazanılmıştır. 2013 yılından beri ATİS Fuarcılık olarak devam ediyoruz. Merkezimiz Ankara bulunuyor. İstanbul’da bir şubemiz var. Önemli uluslararası fuarlara milli katılımlar gerçekleştirmiş bir fuar şirketiyiz. Ülkemizin pek çok fuarda temsilciliğini yapmıştır. Şimdi 2019 yılında 12’incisi düzenlenecek Tahran Turizm Fuarı ve Otel Ekipmanları fuarlarının da Türkiye temsilcisiyiz.
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