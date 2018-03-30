Travel Expo Ankara büyük ses getirdi

ATİS Fuarcılık tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Travel Expo 2018 Ankara Turizm Fuarı, geçen yıllardan farklı olarak bu yıl büyük ses getirdi. 20 ülke, 45 il, turizm bölgesi ve 250’nin üzerinde Otel, acente gibi özel sektör temsilcisinin katılımıyla gerçekleşen fuar, tatil ve seyahatle ilgili tüm seçenekleri tüketiciye sundu. 4 gün boyunca 50 binin üzerinde ziyaretçi ağırlayan fuarın açılışı, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Ankara Valisi Ercan Topaca ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna tarafından yapıldı. Fuar kapsamında Gastronomi Zirvesi düzenlendi. Dünyanın en büyük baklavası yapılarak bir rekora ev sahipliği yapılan fuarda, 7 bölgeye ait 14 lezzet ziyaretçilere dağıtıldı.

TANITIM VE PAZARLAMA

Fuarın her keseye uygun tatil alternatifleriyle dikkat çektiğini belirten ATİS Fuarcılık Genel Müdür Yardımcısı Kazım Çağlayanel, fuarı değerlendirdi. Başta Ankara ve çevresi başta olmak üzere tüm Türkiye’nin ve katılımcı ülkelerin turizm ürünlerinin tanıtım ve pazarlanmasının yapıldığı fuarda, tatil planı yapan vatandaşların turizm şirketleriyle aracısız bir araya geldiğini kaydetti. Çok uzun süredir Ankara’da profesyonel anlamda bir turizm fuarı yapılmadığına değinen Çağlayanel, Travel Expo 2018 Ankara Turizm Fuarı’nın uluslararası fuar olma yolunda ilerlediğini ifade etti. Ankara’nın turizm potansiyelini gösterme adına fuarın başarı şekilde gerçekleştirilmiş olmasının önemli olduğunu da kaydeden Çağlayanel, tüm dünyaya Ankara’yı ve Türkiye’yi tanıtmış olduklarını söyledi. Fuarın Ankara turizmi için bir misyon yüklendiğini de dile getiren Çağlayanel, artık Ankara’nın turizmle anılmaya başlanacağını ifade etti. Travel Expo 2018 Ankara Turizm Fuarı ile birlikte Başkent’in turizm potansiyelinin harekete geçtiğini belirten Çağlayanel, fuarın turizme katkı sağladığını anlattı.

DÜNYANIN İLGİSİNİ ÇEKTİ

Ankara’nın turizmle anılmasının çok önemli olduğunu söyleyen Gastronomi Zirvesi’nin fikir babası olan Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi ve Turizm Akademisyenleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Muharrem Tuna da, “Ankara Expo Fuarı ve Gastronomi Zirvesi ile tüm dünyanın ilgisini Ankara’ya çekmiş olduk” dedi.