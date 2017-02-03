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TSYD yönetimi’nden Star’a ziyaret

Türkiye Spor Yazarlar Derneği (TSYD) Ankara Şubesi yönetimi Star Gazetesi’ni ziyaret etti.

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TSYD’nin Ankara yeni Şube Başkanı Alper Bakırcıgil ve yönetim kurulu üyeleri Özgüner Doğan, Metiner Erdem ve Bekir Nazım Ada, Star        Gazetesi Yazıişleri Müdürü Erol Aslan ve Haber Koordinatörü Talat Doymuş ile görüştü.  Başkan Bakırcıgil, yeni dönemde TSYD’yi daha aktif hale getirmek için çalışacaklarını ifade etti. Dernek üyelerinin sorunlarıyla daha yakından ilgileneceklerini ifade eden Bakırcıgil, yeni organizasyonlarla spora katkıda bulunacaklarını kaydetti.

 

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