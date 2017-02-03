TSYD yönetimi’nden Star’a ziyaret

TSYD’nin Ankara yeni Şube Başkanı Alper Bakırcıgil ve yönetim kurulu üyeleri Özgüner Doğan, Metiner Erdem ve Bekir Nazım Ada, Star Gazetesi Yazıişleri Müdürü Erol Aslan ve Haber Koordinatörü Talat Doymuş ile görüştü. Başkan Bakırcıgil, yeni dönemde TSYD’yi daha aktif hale getirmek için çalışacaklarını ifade etti. Dernek üyelerinin sorunlarıyla daha yakından ilgileneceklerini ifade eden Bakırcıgil, yeni organizasyonlarla spora katkıda bulunacaklarını kaydetti.