Tuğçe rekora doymuyor

Kahramankazan Belediyespor’u Halter Milli Takımı’nda da temsil eden Boynueğri, geçtiğimiz günlerde Gaziantap’te düzenlenen Naim Süleymanoğlu Büyükler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası’na damga vurdu. Boynueğri, şampiyonada yaptığı kaldırışlarla silkme, koparma ve toplamda kendine ait olan rekorları kırarak üç altın madalyanın sahibi oldu. “Dişi Herkül”, silkmede 109 kilo, koparmada 91 kilo, toplamda ise 200 kilo ile üç kategoride de Türkiye rekoru kırarak şampiyon oldu.

Şampiyon milli halterci Tuğçe Boynueğri’nin hedefi Avrupa ve dünya şampiyonlarında yeni başarılara imza atmak