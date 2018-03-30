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Tuğçe rekora doymuyor

Kahramankazan’ın gururu Tuğçe Boynueğri, 2017’de Adana’da düzenlenen Büyükler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası’nda büyük bir başarıya imza atmış, silkmede 102, koparmada ise 90 kilo, toplamda ise 192 kiloluk kaldırışlarla Türkiye rekoru kırarak şampiyon olmuştu.

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Kahramankazan Belediyespor’u Halter Milli Takımı’nda da temsil eden Boynueğri, geçtiğimiz günlerde Gaziantap’te düzenlenen Naim Süleymanoğlu Büyükler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası’na damga vurdu. Boynueğri, şampiyonada yaptığı kaldırışlarla silkme, koparma ve toplamda kendine ait olan rekorları kırarak  üç altın madalyanın sahibi oldu. “Dişi Herkül”, silkmede 109 kilo, koparmada 91 kilo, toplamda ise 200 kilo ile üç kategoride de Türkiye rekoru kırarak şampiyon oldu. 

Şampiyon milli halterci Tuğçe Boynueğri’nin hedefi Avrupa ve dünya şampiyonlarında   yeni başarılara imza atmak

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