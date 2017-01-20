TÜGİAD İtalya ile işbirliği yapacak

Genç işadamları, Türkiye ekonomisine katkı ve açılım sağlamak amacıyla uluslararası alandaki çalışmalarını hızlandırıyor. Türkiye Genç iş Adamları Derneği (TÜGİAD) Ankara Şubesi, bünyesindeki parlamento ilişkiler Komisyonu (piK) öncülüğünde yürüttüğü uluslararası işbirliği çalışmaları kapsamında italya’nın Ankara Büyükelçiliği ile işbirliği ve ticaret protokolü imzaladı. Şube merkezinde gerçekleştirilen imza törenine ve toplantıya Başkan ercan Kahraman, piK Başkanı Begüm Akış ve Dernek üyeleri; italya Büyükelçiliği adına da ekonomi ve Ticaret Ofisi Müdürü ve aynı zamanda Başkatip ve Basın Ataşesi olan Filippo Manara ile ikinci Katip Margeritha Gianessi katıldı.

YENİ İŞ ALANLARI AÇILACAK

TÜGİAD Ankara Şubesi Başkanı ercan Kahraman, italya ile işbirliği yapmaktan dolayı memnun olduklarını ifade ederek şunları söyledi: “TÜGİAD olarak italya ile hem işbirliğimi artırmak hem de üyelerimize yeni iş alanları açmak için gerçekleştirdiğimiz bu toplantıda italyan dostlarımızla bir arada olmaktan dolayı çok memnunuz. uluslararası çalışmalarımız bizim için çok önemli. italya ile de işbirliğimizi artırmak, hem ülkemize hem de italya’ya katkı sağlamak istiyoruz.” italya Büyükelçiliği ekonomi ve Ticaret Ofisi Müdürü Manara da, TÜGİAD’ın Türkiye’deki önemli bir iş ortağı potansiyeli olduğunu ve işbirliği içinde iki ülkeye de katkı sağlamak istediklerini söyledi