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TÜGİAD’dan uluslararası işbirliği

TÜGİAD Ankara Şubesi, Ekvator Büyükelçiliği ile işbirliği ve dostluk protokolü imzaladı. Protokolle, Ekvator iş dünyası ile ilişkileri geliştirmek amaçlanıyor.

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Türkiye’nin uluslararası alandaki çalışmalarıyla ön plana çıkan sivil toplum kuruluşlarından Türkiye Genç İşadamları Derneği’nin (TÜGİAD) Ankara Şubesi, Ekvator Büyükelçiliği ile işbirliği ve dostluk protokolü imzaladı. Parlamento İlişkiler Komisyonunun yürüttüğü çalışmaların ilk meyvesi olan buprotokolle, Ekvator iş dünyası ile ilişkileri geliştirmek amaçlanıyor. TÜGİAD’ın, Türkiye ekonomisinin performansını, dış ticaret hacmini artırmak, ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmek amacıyla uluslararası alanda yürüttüğü çalışmalar kapsamında, bunu çeşitli ülkelerle imzalanacak yeni işbirliği protokollerinin izleyeceği belirtiliyor. TÜGİAD Ankara Şubesinde gerçekleşen protokol imza törenine TÜGİAD Ankara Şubesi Başkanı Ercan Kahraman, Ekvator Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı Juan Francisco Navas, TÜGİAD Parlamento İlişkiler Komisyonu Başkanı Begüm Akış, Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte

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