Tülemez: Her zaman kadınların yanındayız

Çankaya Belediyesi ile ANGİAD’ın ortak düzenlediği Festival Belediye’nin Ahlatlıbel Tesislerinde gerçekleşti. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen açılış konuşmasıyla başlayan ve yüze yakın katılımcının yer aldığı festivalde, kadınların el emeği göz nuru ürünleri sergilendi, konserler verildi. Festival boyunca ANGİAD standında yer alan ANGİAD Kadın Platformu Başkanı Elif Özge Bayır Tülemez, Ülkemizde ve dünyada kadın hakları konusunda ciddi sıkıntılar yaşandığını kaydederek, “Bu tip etkinliklerin büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Sürekli kadınlarımızın sorunlarına dikkat çekmek ve gündemden düşmemesini sağlamak için toplumun tüm kesimleri ortak çaba harcamalı. Bu siyaset üstü bir konu” dedi. Şiddet, küçük yaşta evlilik, iş yaşamında ve eğitimde negatif ayrımcılığın Türkiye’de kadın sorunlarının en önemli satır başı dertleri arasında yer aldığını kaydeden Bayır Tülemez, şunları söyledi: “Dünyanın yarısı kadınların ve kadınlar olarak doğuştan gelen haklarımızı almak zorundayız. İşte bu yüzden doğuştan gelen eşitliği tanımlamak için ‘Yarısı Biziz’ diyoruz. Bunu yaparken de çok güçlü bir kadın modelini ortaya çıkarmamız gerektiğini söylüyoruz.”