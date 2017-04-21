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Turizm haftası’na coşkulu kutlama

Ankara Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) bu yıl 41. si düzenlenen Turizm Haftası kapsamında Anıtkabir’i ziyaret etti.

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Ankara turizm sektörü temsilcilerinin bir arada olduğu törende ATİD Başkanı Birol Akman, Anıtkabir mozolesine çelenk koyarak tüm üyeleriyle saygı duruşunda bulundu. Anıtkabir özel defterini imzalayan Akman, şunları yazdı:

 “Bugün 41. Turizm Haftası münasebetiyle Ankara sektör temsilcileriyle huzurunuzdayız. Türkiye son 30 yıldır turizmin önemini kavradı ve bu alanda gerçekten dünyada parmakla gösterilecek bir başarının altını imzaladı. Bu başarının mimarları olarak hep birlikte huzurundayız. Gerçekten bu alanda başarılı çıtayı, çizgiyi daha yükseğe çıkarmak için hep birlikte bir çalışma azmi içindeyiz.”

Turizmin önemini vurgulayan Akman yazısına şöyle devam etti: “Büyük Atatürk, Ankara, turizm pazarında ki her türlü taleplere karşılık verebilecek potansiyele sahip bir şehirdir. Başkent turizmi mutlaka layık olduğu olduğu yere gelecektir. Eşsiz tarihi ve doğa zenginliği ile Ankara’yı turizm de parlayan bir yıldız haline getireceğimize söz veriyoruz.”

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