Turizm potansiyelimizi dünyaya gösterdik

Berlin Turizm Fuarı’nda Türkiye, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu önderliğinde son yılların en geniş katılımıyla temsil ediliyor. Fuarda, Ankara’da tüm güzellikleriyle ziyaretçilere anlatılıyor. Fuara güçlü bir ekiple katılan ATİD Başkanı Birol Akman, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın özverili çalışmalarıyla Berlin Fuarı’nda Türk turizmciler için stant tutarak, Türkiye’yi tanıtma fırsatını verdiğini söyledi.

GÜZEL TEPKİLER ALDIK

Akman, “Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştık. Ankara’nın dünyada bilinirliğini arttırmaya yönelik çalışmalar yaptık. Başarıyla hayata geçirdiğimiz Ankara’nın Renkleri projesini Berlin’de de devam ettirdik. Fuarda, Ankara’nın bilinmeyen tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıttık. Özellikle Ankara’nın sağlık ve kongre turizm için nasıl bir potansiyele sahip olduğunu ziyaretçilere aktardık ve çok güzel tepkiler aldık” dedi.

Ankara’nın dünyadaki bilinirliğini artmasının en büyük hedefleri arasında yer aldığını belirten Akman, “Bu hedef doğrultusunda tüm uluslararası fuarlara katılım göstermeye çalıştık. Berlin Uluslararası Turizm Fuarı dünyanın en önemli turizm fuarlarından biri.Fuarın, dünyanın farklı bölgelerindeki turizm firmaları, yatırımcılar, acenteler ve turistlerle iletişim halinde bulunmak için büyük fırsat. Fuarda, Türkiye turizminin 2018 yaz sezonuna güçlü şekilde döneceğini gördük.Bu dönüşün Ankara ve Anadolu’ya etkilerinin de olumlu olacağına inandık. Avrupa’daki erken rezervasyon satışları yüzde 80’lere vardı.Bu senenin hem Türkiye hem de Anadolu turizmi için iyi geçecek” diye konuştu.

Berlin Fuarı, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu önderliğinde son yılların en geniş katılımıyla temsil ediliyor. Fuarda, Türk turizminin 2018 yaz sezonun da güçlü şekilde döneceği sinyallerini verdi. Şimdiden Avrupa’daki erken rezervasyon satışları yüzde 80’e ulaştı.