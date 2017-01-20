Son Dakika Haberleri E-gazete 20Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

ANKARA

  1. Haberler
  2. Ankara

Turizmciler Altındağ’da

Anadolu Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) Başkanı Birol Akman ile yönetim kurulu üyeleri, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’yle bir araya geldi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ankara turizminin konuşulduğu ziyarette Başkan Akman, kentin bölgesel tanıtımına yönelik çalışmalarının sürdüğünü söyledi.  Altındağ’ın kent turizminin gelişmesi bakımından Ankara’nın en önemli bölgelerinden biri olduğunu ifade eden Akman, “Altındağ’daki tarihi ve kültürel değerlere yerli ve yabancı turistlerin gösterdiği yoğun ilgi, memnuniyet vericidir. Belediyenin restore ettiği tarihi Hamamönü ve Hamamarkası, Ulucanlar Cezaevi ve Altınköy projeleri, biz otelcilerin de yakından izlediği, gurur duyduğu çalışmalardır” dedi. Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki de  turizme büyük önem verdiğini hatırlattı ve ATİD’le birlikte çalışma yürütmekten memnuniyet duyacaklarını  söyledi.

 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Askerimiz El Bab'ta keskin nişancı tüfeği ile böyle atış yaptı

Askerimiz El Bab'ta keskin nişancı tüfeği ile böyle atış yaptı

25 maddede referandumda neden 'evet'

25 maddede referandumda neden 'evet'

Denizden çıkarılan canavarlar

Denizden çıkarılan canavarlar

Bir anda ortaya çıkan yaratıklar korkuttu

Bir anda ortaya çıkan yaratıklar korkuttu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA