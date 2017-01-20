Turizmciler Altındağ’da

Ankara turizminin konuşulduğu ziyarette Başkan Akman, kentin bölgesel tanıtımına yönelik çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Altındağ’ın kent turizminin gelişmesi bakımından Ankara’nın en önemli bölgelerinden biri olduğunu ifade eden Akman, “Altındağ’daki tarihi ve kültürel değerlere yerli ve yabancı turistlerin gösterdiği yoğun ilgi, memnuniyet vericidir. Belediyenin restore ettiği tarihi Hamamönü ve Hamamarkası, Ulucanlar Cezaevi ve Altınköy projeleri, biz otelcilerin de yakından izlediği, gurur duyduğu çalışmalardır” dedi. Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki de turizme büyük önem verdiğini hatırlattı ve ATİD’le birlikte çalışma yürütmekten memnuniyet duyacaklarını söyledi.