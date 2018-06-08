Turizmciler geleneksel akşamda hasret giderdi

Yoğun ilgi gösterilen iftarda, turizmciler keyifli dakikalar geçirdi. İftara Ankara Vali Yardımcısı Fatih Ahmet Kurt, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer ve çok sayıda STK temsilcisi de katıldı. İftar öncesi konuşan ATİD Başkanı Birol Akman, bu yılın ve yeni dönemin ülke ve Ankara turizmi için büyük önem taşıdığını anlattı. Dernek olarak hedeflerinin, Ankara’yı Avrupa’daki büyükşehirler gibi turizmde hareketli bir merkez haline getirmek olduğunu söyleyen Akman, Başkent’i aynı zamanda sağlık ve kongre turizminde sayılı başkentler arasına sokabilmek için yılmadan çalışacaklarını dile getirdi. İftar sonrası Semazen gösterisinin yer aldığı buluşmada, Ankaralı turizmciler birbiriyle sohbet etme imkanı buldu. Gecenin sonunda ATİD’e yeni katılan üyelere sertifikaları da takdim edildi.