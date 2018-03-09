Turizmin kalbi Başkent’te atacak

Türk turizm sektörü için büyük önem taşıyan Travel Expo Ankara, bu yıl 22-25 Mart 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yerli ve yabancı turizm şirketlerinin yoğun ilgi gösterdiği fuar, tatil ve seyahatle ilgili tüm seçenekleri tüketiciye sunacak. Her keseye uygun tatil alternatifleriyle dikkat çekecek olan fuar, ATO Congresium Konferans ve Sergi Alanı’nda tüketiciyle buluşacak. Eş zamanlı Gastronomi Zirvesi’nin de yer alacağı fuar, 7 Bölge 14 Lezzet etkinliğine ev sahipliği yapacak. Fuarda, 7 Bölgenin 14 farklı yemeği ziyaretçilere ücretsiz sunulacak. Etkinlik kapsamında, Baklava pişirme Guinness Dünya Rekoru denemesi yapılacak.

“20 ÜLKE STANT AÇACAK”

20 ülke ve 45 şehrin katılım sağlayacağı fuar, bu yıl önemli tur operatörlerini ağırlayacak. Jolly Tur, Anı Tur ve Koral Travel’in yer alacağı fuara, yurt dışından da birçok tur operatörü ve otel firması katılacak. Küba, Çin, İsveç, İspanya, Tayland, İran ve Vietnam gibi ülkelerin stantlarının yer alacağı fuarda, tüketiciler birebir firmalarla görüşme imkanı bularak, tatil planlamaları yapabilecek. Türkiye’nin deniz ve kültür turizminde önemli merkezi olan il ve ilçeler de fuara katılım sağlayarak, ülkenin güzelliklerini ortaya koyacak.

“GİRİŞLER ÜCRETSİZ”

Girişinin ücretsiz olduğu ve Turizm şirketlerinin yanı sıra, yerel ürünlerin tanıtımının da yer alacağı fuarda, renkli etkinlikler ziyaretçileri bekliyor. Her gün ülke ve illerin kendine özgü gösterilerini yapılacağı fuarda, konser ve imza günleri düzenlenecek. Endonezya Halk Dansları Topluluğu’nun her gün dans gösterisi yapacağı fuarda, Vietnam dövüş sanatlarını gösterecek. Fuar kapsamında, gezginlerle söyleşiler, seyahat anılarına ilişkin konferanslar, deneyim aktarımları, kaşiflerden keşifler, fotoğraf sergileri, imza günleri, yöresel lezzetler ve yöresel el sanatları sergileri, konser ve film gösterileri ziyaretçilere keyifli dakikalar yaşatacak.

ATİS Fuarcılık tarafından düzenlenen fuarda, Ankara ve çevresi başta olmak üzere, tüm Türkiye’nin turizm ürünlerinin tanıtım ve pazarlanmasının yapılması hedefleniyor.