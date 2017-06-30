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Türk dünyası Etimesgut’ta buluşacak

Etimesgut Belediyesi’nin düzenlediği 14. Uluslararası Anadolu Günleri Festivali, Türk kültür ve sanatına ev sahipliği yapacak, Türk’e ait ne varsa Türk Beyleri Kent Meydanı’nda sergilenecek. Her akşam ünlü bir sanatçı konser verecek.

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Etimesgut Belediyesi tarafından bu yıl 14. düzenlenecek Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali’nde geri sayım başladı. Festival öncesi Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, katılımcı dernek ve Türk Cumhuriyetleri temsilcileri ile toplantı yaptı. Toplantıda son hazırlıklar masaya yatırılarak Türk Beyleri Kent Meydanı’nda düzenlenecek festival için gün ve stantlar için kuralar çekildi. Başkan Demirel, 11 Ağustos Cuma günü başlayıp 20 Ağustos Pazar günü sona erecek festivale, 20 hemşehri derneği ile 10 Türk Cumhuriyeti ve akraba topluluğunun katılacağını söyledi. Festivali iki yıldır terör olayları ve Türkiye’nin içinde bulunduğu şartlar nedeniyle gerçekleştiremediklerini belirten Demirel, “İnşallah bu yıl festivalimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Kültürümüzün, sanatımızın, birliğimizin, beraberliğimizin festivaline herkesi davet ediyorum” dedi.

BİRLİĞİMİZİN FESTİVALİ

Başkan Demirel, iki yıllık aksamayı telafi edecek zengin içerikte dolu dolu bir festival düzenlemek istediklerini vurgulayarak, “Bu büyük festival bir kültür ve sanat şölenidir. Birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin yaşandığı, yaşatıldığı bir festivaldir. Kültürlerimizin tanıtılması, yaşatılması ve geleceğe aktarılması adına büyük bir fırsattır. Bu sadece Etimesgut’un değil; Ankara’nın, Türkiye’nin, büyük Türk dünyasının festivalidir” dedi. 

FESTİVAL PROGRAMI

Gün 11 Ağustos Cuma: Ankara, Tokat TÜRKSOY programları-Konser

Gün 12 Ağustos C.tesi : Çankırı, Trabzon, Irak Türkleri, Özbekistan programı-Konser

Gün 13 Ağustos Pazar: Kırşehir, Çorum, K.K.T.C programları-Konser

Gün 14 Ağustos Pazartesi:Gaziantep, Erzurum, Kazakistan programları- Konser

Gün 15 Ağustos Salı :Samsun, Kırıkkale, Balkan Türkleri programları- Konser

Gün 16 Ağustos Çarşamba: K.Maraş, Kars-Ardahan-Iğdır, Kırgızistan programı-Konser

Gün 17 Ağustos Perşembe:Konya, Sivas, Türkmenistan programları-Konser

Gün 18 Ağustos Cuma: Mersin, Gümüşhane, Kırım programları-Konser

Gün 19 Ağustos Cumartesi: Niğde, Yozgat, Doğu Türkistan programları-Konser

Gün 20 Ağustos Pazar: Azerbaycan gecesi, Final Programı

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