Türk dünyasının türküleri Keçiören’de dile geldi

“Türk Dünyasının Ortak Dili Türküler” konseri TRT Avaz kanalından da canlı olarak yayınlandı.

Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi’ndeki konsere Keçiörenli vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Şef Mustafa Acar yönetimindeki koro, Kazakistan, Kırım, Türkmenistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Irak-Kerkük ve Rumeli türkülerini başarıyla seslendirdi. Konsere konuk sanatçı olarak Azerbaycan’dan Azerin ve Kırgızistan’dan Gulira Kasımova katılırken, solistler Özlem Üngör, Cemile Yücel, Alper Kıraç, Cem Buğdaycı, Selda Gündoğan, Abdullah Gündüz, Fatma Şahin, Yaşar Muratveren ve Emre Kucam da sahne aldı. Türk dünyasına ait yöresel sazların da renk kattığı konserde ayrıca, Büyük Usta Neşet Ertaş’tan bir bozlak türkü seslendirildi ve Kırat Semahı gösterisi de yapıldı. Kazak ve Azeri türküleri ile semah gösterisine Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu dans sanatçıları da eşlik ettiler.

Solist Özlem Üngör’ün seslendirdiği “Şehidim” türküsü ile Azerbaycanlı sanatçı Azerin’in seslendirdiği vatan türküleri salonda duygusal anların yaşanmasına neden olurken, bazı izleyicilerin gözyaşlarını tutamadıkları görüldü.