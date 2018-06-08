Türk Medya’da iftar geleneği

İftara Star Gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Kartoğlu, TV 24 Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, TRT Haber ve Spor Daire Başkanı Yaşar Taşkın Koç ile Türk Medya çalışanları katıldı. Nezih bir ortamda yapılan iftarın ardından TV 24’de 10’uncu yılını dolduran personellere törenle plaket verdi.