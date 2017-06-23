Türk öğrencilere Erasmus Rehberi WHERASMUS

Uygulama sayesinde öğrenciler, Erasmus için gerekli tüm bilgi, belge ile üniversitelerin özellikleri ve duyurularına anında ulaşabilecek. Avrupa’ya gidecek ve Avrupa’dan Türkiye’ye gelecek öğrenciler Erasmus rehberi uygulaması sayesinde, Erasmus için gerekli tüm belge ve formlara, yol haritalarına, gidilecek üniversitelerin bilgilerine, temel sözlüklere, etkinlikler, haberler ve duyurulara hızlı ve kolay şekilde ulaşacak. Yazılımı kullanabilmek için Ankara Üniversitesi›nin Erasmus programına seçilmiş olmak gerekiyor. Öğrencilerin giriş şifreleri e-posta adreslerine gönderiliyor. Programı indirmek için Google Play Store veya App Store’da ‘Wherasmus’ adıyla aramak ya da e-posta adresine gelecek linke tıklamak yeterli.