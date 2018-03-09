Türk yatırımcıları ülkemize bekliyoruz

Karşılıklı işbirliği olanaklarının masaya yatırıldığı toplantıda Büyükelçi Abdillahi ülkesini ve yatırım olanaklarını anlatan geniş kapsamlı bir sunum yaptı.

Şube merkezinde gerçekleşen toplantının ev sahibi TÜGİAD Ankara Şubesi Başkanı Ercan Kahraman ile yönetim kurulu ve üyeler Büyükelçi’yle bilgi alışverişinde bulundular. Başkan Kahraman, TÜGİAD’ın 20 milyar dolarlık ithalat, ihracat hacmi olan işadamlarından oluştuğunu ve Türkiye ticaretinde önemli bir potansiyel oluşturduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Afrika pazarının kapısının Cibuti ile aralandığının ve Cibuti’nin Afrika pazarı açısından stratejik bir öneme sahip olduğunun bilincindeyiz. Afrika ile Türkiye’nin ticaret hacmi son 10 yılda 4 kat artış göstermiş. Afrika’nın anahtarı noktasındaki Cibuti ile karşılıklı işbirliği alanlarını daha da artıracak ve yeni anlaşmalara imza atacağız.”

HER TÜRLÜ KOLAYLIK

Büyükelçi Abdillahi de Cibuti’de Türkiye’ye tahsis edilen özel ekonomi bölgesinden bahsederek, buranın Türk firmalarının Afrika pazarına erişiminde ‘stratejik üs’ özelliği taşıyacağını anlattı.

Bölgeye Türkiye’den gelecek firmalara Cibuti tarafından sağlanacak vergisel teşvik ve muafiyetlerden de bahseden Büyükelçi Aden Houssein Abdillah, “Cibuti, Türk ürünlerinin Afrika’ya daha kolay ve hızlı ulaşması için Türkiye’ye 5 milyon metrekarelik serbest bölge ayırdı. Bugün Cibuti’de süpermarketlerde Türk ürünleri görebilirsiniz. Cibuti’de faaliyet göstermek isteyen Türk yatırımcılarına da kolaylık sağlayabilir” diye konuştu.