Türkiye bir yatırım üssüdür

Boya sanayiden geri dönüşüm tesislerine, makine üretiminden bal üretim tesislerine kadar ilçede faaliyet gösteren fabrikaların yönetici ve çalışanları ile bir araya gelen Bakan Özlü Türkiye’nin bir yatırım üssü olduğunu vurguladı. Ziyaretlerde Türkiye’nin üretimine, ihracatına katkıda bulunan her girişimin bir değer olduğunu ifade eden Özlü, “Türkiye, bütün dış baskılara, komşu coğrafyalarımızdaki istikrarsızlıklara ve manipülatif birtakım oyunlara rağmen vizyonunu her geçen gün büyüterek, yoluna devam ediyor. Son yıllarda elde ettiğimiz başarılarda bunun en büyük göstergesi oldu. İhracatımızdaki artış Türkiye’yi güvenli, yatırım yapılan ülke konumuna getirdi” dedi.

GELİŞMENİN ANAHTARI ALIN TERİ

Alın terinin kutsallığının, iş barışının ve çalışanların memnuniyetinin, gelişmenin anahtarı olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül de, “Alın teri, akıl ile birleştiğinde nitelikli işler ortaya çıkıyor, Türkiye’yi bir adım daha ileri taşıyoruz. Bizlerde yerel yönetimler olarak yatırımcılarımızın her zaman istek ve taleplerine kulak veriyor onların yanında oluyoruz. İlçemizde istihdama katkı sunan bütün esnafımıza destek oluyoruz. Fabrikalarımız üretim yaparak hem ülke ekonomisine katkı sağlıyor hem de yüzlerce aile evine ekmek götürüyor” diye konuştu.