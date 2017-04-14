Biz daha güçlü ve büyük Türkiye için 'evet' diyoruz" dedi.

Fatma Semiz, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin çok kritik bir süreçten geçtiğini, dünyanın ve Türkiye'nin hızlı bir değişimle yeniden şekillendiğini belirtti. Bugün Türkiye'nin yeniden konumlandırılması gerektiğini ifade eden Fatma Semiz, mevcut pozisyonu ile Türkiye'nin kaybedeceğini söyledi. Türkiye'nin her alanda daha çok büyüyebilmesi ve gelişmesi için referandumda "evet" diyeceklerini vurgulayan Semiz, "Referandumu partilerin yarışı olarak görmüyoruz. Burada tercih noktası, 'Daha güçlü ve istikrarlı bir Türkiye mi olsun, yoksa aynı konumunu koruyan bir ülke mi olalım?' sorusudur. Biz daha güçlü ve büyük Türkiye için 'evet' diyoruz" ifadelerini kullandı.