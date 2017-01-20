Türkiye’nin buz kraliçesi
Yenimahalle Belediyesi Buz Pateni sporcularından naz arıcı, Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından düzenlenen Yetişkinler Türkiye Şampiyonası’nda Türkiye 1’incisi, neslihan Özşahin ise Türkiye 2’incisi oldu.
Diğer taraftan Senkronize Buz Pateni Türkiye Şampiyonası’nda da Yenimahalle Belediyesi Buz Pateni Takımı Türkiye 3’üncüsü oldu. BELPa Buz Pisti’nde düzenlenen Türkiye Şampiyonası’nda Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Belediye Başkan Yardımcısı Erhan aras, Yenimahalle Belediye Spor Kulübü Başkanı Kıvanç hürdoğan ve Yenimahalleliler ve sporcuların aileleri de yalnız bırakmadı.
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