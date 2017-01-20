Türkiye’nin buz kraliçesi

Diğer taraftan Senkronize Buz Pateni Türkiye Şampiyonası’nda da Yenimahalle Belediyesi Buz Pateni Takımı Türkiye 3’üncüsü oldu. BELPa Buz Pisti’nde düzenlenen Türkiye Şampiyonası’nda Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Belediye Başkan Yardımcısı Erhan aras, Yenimahalle Belediye Spor Kulübü Başkanı Kıvanç hürdoğan ve Yenimahalleliler ve sporcuların aileleri de yalnız bırakmadı.