Türkiye’nin en büyük sorunu beyin göçü

Kolejli İş İnsanları Derneği (KİD) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Çınar, Türkiye’nin en büyük sorununun beyin göçü olduğunu söyledi. Türkiye’den vazgeçilmemesi gerektiğini vurgulayan Çınar, “Bu milli duygularla, yurt dışındaki kolejlileri bir araya toplayarak, onların geri dönmelerini sağlamak en büyük amacımız” dedi. KİD olarak en büyük farklarının duygu birlikteliği olduğunu belirten Çınar, aynı okuldan mezun olmanın güven duygusunu en üst seviyeye çıkardığını dile getirdi. Çınar, “İş hayatında güvenin yanında güvence de olacak tabi ki. Seçtiğimiz üyelerin yetkinlikleri ve piyasadaki tanınırlıklarıyla doğru orantılı olarak dernek üyelerini belirleyerek, böylece güven ortamı oluşturuyoruz” dedi.

EĞİTİME DESTEK

KİD amacının menfaat birlikteliği olduğunu, ama sivil toplum kuruluşu olmanın verdiği bilinçle sosyal sorumluluk projelerine önem verdiklerini anlatan Çınar, ihtiyacı olan her türlü eğitim kurumuna destek olmak yönünde kararlar aldıklarını söyledi. Dernek bünyesinde tam burslu okuttukları öğrenciler olduğunu ve bundan gurur duyduklarını dile getiren Çınar, “Onları maddi olarak desteklemenin çok ötesinde, iş adamlarımızın şirketlerinde staj yapmalarını sağlayarak, bu çocuklara yön göstermelerini sağlamak istiyoruz. Yaptığımız bu katkı, verilen maddi destekten çok daha önemli” diye konuştu.

DÜNYAYA YAYILACAĞIZ

Bütün dünyaya yayılmanın en büyük hedefleri arasında olduğunu belirten Çınar, “Her yabancı şehirde, özellikle her başkentte KİD temsilcisi bulundurmak, , dış dünyadaki kolejlilere ulaşmak ve onları Türkiye’ye yönlendirmek istiyoruz. Geri dönmüyorlarsa bile edindikleri bilgileri ve deneyimi ülkemize yansıtmalarını sağlamayı hedefliyoruz” ifadelerini kulandı.