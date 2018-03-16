Türkiye’nin lezzetleri Ankara’da buluşacak
Türk gastronomisinin dünyadaki bilinirliği artırmak ve daha iyi yerlere gelmesini sağlamak amacıyla Gastronomi Zirvesi’nin ilki düzenlenecek. 22-25 Mart 2018 tarihlerinde gerçekleşecek Travel Expo Ankara 2018 Turizm Fuarı ile eş zamanlı olarak gerçekleşecek Zirve kapsamında, baklava pişirme Guinness Dünya Rekoru denemesi yapılacak. ATO Congresium Konferans ve Sergi Alanı’nda düzenlenecek Zirve hakkında bilgi veren Gastronomi Zirvesi Başkanı, Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Turizm Akademisyenleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Muharrem Tuna, zirvenin uluslararası boyuta gelmesi için çalışacaklarını söyledi. Prof. Dr. Tuna, Gastronomi Zirvesi hakkındaki sorularımız yanıtladı.
- Gastronomi Zirvesi hangi amaçla yapılıyor?
Türkiye’nin stratejik önceliklerinden bir tanesi gastronomi konusu. Türkiye’nin mutfak kültürü geniş ve aynı zamanda çok güçlü. Ancak uluslararası platformlarda yeterli ilgiyi görmüyor ve yeterince bilinmiyor. Özellikle son yıllarda Türk gastronomisi konusunda çalışmalar yapılıyor. Gastronomi, hem 3’üncü Turizm Şurası’nda hem de beş yıllık kalkınma planında ele alınan önemli konuların başında geliyor. Dolayısıyla ülkenin gastronomi değerlerini ön plana çıkaracak bir takım girişimlerde bulunmak durumundayız. Bu düşünceden hareketle ‘bizler neler yapabiliriz’ diye düşündük. Gastronominin farkındalığını, gastronomiye olan ilgiyi artırmak ve geneli itibariyle gastronomi değerlerini daha iyi sunmak için bir çalışma yapmaya karar verdik. Aynı zamanda Türk gastronomisini dünya pazarlarında daha iyi noktalar getirmek istiyoruz. Tüm amaçlar doğrultusunda Gastronomi Zirvesi’ni yapmaya karar verdik.
- Türk Gastronomisi için önemli olan böyle bir fuarı neden Ankara’da yapıyorsunuz?
Ülkemizin başkenti olan Ankara, özellikle turizm konusunda çok iyi noktalara gelmesi gereken bir kent. Avrupa’ya bakıldığında başkentlerin tamamı turistlik açıdan çok güçlü ülkeler. Ama Ankara turizm konusunda istenilen noktaya bu zamana kadar bir türlü gelemedi. Ankara için hazırlanan plan çevresinde Ankara’da turizm konusunda önemli adımlar atıldı. Bu konuda Ankara Büyükşehir Belediyesi, Altındağ Belediyesi ve Beypazarı Belediyesi’nin ciddi çalışmaları oldu. Gazi Üniversitesi olarak turizm anlamında tüm bu çabalara katkı sağladık. Planlar hazırlandı, bunların eylem planları oluşturuldu ve takibi yapıldı. Alt yapı, üst yapı tanıtımı yani turizmin tüm bileşenleri konusunda ciddi çalışmalar yapıldı. Ankara Valisi Sayın Ercan Topaca Bey’in turizm konusuna ilgisinin olduğunu da fırsat bilerek Travel Expo Ankara 2018 Turizm Fuarı’yla eş zamanlı olarak Gastronomi Zirvesi’ni de Ankara’da yapma karar aldık.
- Gastronomi Zirvesi için hazırlıklar nasıl gidiyor? Beklediğiniz desteği gördünüz mü?
Organizasyonu, Turizm Akademisyenleri Derneği (TUADER), Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu (TAŞPAKON) ve Gazi Üniversitesi işbirliği ile başlattık. Daha sonra bu organizasyonu Ankara Valisi Sayın Ercan Topaca Bey’e sunduk. Ankara’nın turizmde bilinirliğine katkı sağlaması bağlamda Sayın Vali Ercan Topaca Bey, önerimizi kabul etti ve bu zamana kadar büyük destek sağladı. Ankara Valiliğine ek olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ankara Büyükşehir Belediyesi de organizasyonun içerisinde yer aldılar ve önemli katkılar sağladılar. Böylelikle güçlü bir organizasyonla ilgili hazırlıklarımız son aşamasına gelmiş oldu.
210 KİLONUN ÜZERİNDE BAKLAVA
- Bu yıl ilki gerçekleştirilecek Gastronomi Zirvesi büyük sürprizlerle kapısını açacak. Bu sürprizlerden biri olan baklava pişirmeGuinness Dünya Rekoru denemesi yapılacak. Bu konu hakkında biraz bilgi verir misiniz?
Dünya genelinde Türkiye’nin konuşulan gastronomi değerinden biri kebap diğeri ise baklavadır. Baklava Türk tatlısı olarak bilinir. Ama Yunanlılar ve bazı Ortadoğu ülkeleri baklavayı sahiplenecek çalışmalar yapıyor. Biz de özellikle tüm dünyada Türk gastronomisinin çok değerli olduğunu ve baklavanın Türk tatlısı olduğuna vurgu yapmak için baklava pişirme Guinness Dünya Rekoru denemesi yapmaya kararı aldık. Guinness’in baklava dünya rekoru için belirlediği alt limit 210 kilogram. Biz bu ağırlığın oldukça fazla üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Tek seferde pişirmek için 7 metreye 2,5 metre dev bir tepsi ve özel fırın tasarladık. Şunu belirtmek isterim bu proje 1 yıllık AR-GE çalışmasının sonucudur. Kristal Endüstriyel Grubu, Mado Dondurmaları ve TAŞPAKON çabaları ve katkılarıyla fırın ve tepsiyi ürettik. Guinness çok katı kurallara sahip bir sistem. 210 kilo üzerinde bir tatlıyı tek tepside, tek seferde pişirerek dünya rekoru kırmak ve Türkiye’yi Guinness Dünya Rekorları Kitabına sokmak istiyoruz. Aynı zamanda tüm dünyaya baklavanın bir Türk tatlısı olduğunun vurgusunu yaparak, Türk gastronomisinin imajını daha yukarılara taşımak istiyoruz.
KÖKEN ORTA ASYA
- Baklava bir ülkenin veya bir bölgenin ürünü müdür? Mesela Gaziantep baklavası coğrafi işaret aldı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Baklava, Osmanlı İmparatorluğu’nun bir mirası aslında. Osmanlı Dönemi’nden kalan ülkelerin birçoğunda zaten baklava yapılıyor. Ama en güzeli Türkiye’de yapılıyor. Aslında araştırıldığında baklavanın kökeni Orta Asya’ya dayanıyor. Baklavanın adı da, Orta Asya’daki ‘baklağı’ kelimesinden geliyor. Daha sonra bu tatlı Osmanlı İmparatorluğu’na taşınıyor. Osmanlı döneminde ramazan aylarında baklava alayları düzenleniyor. Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde baklava yediğine dair notları yer alıyor. Tüm bu bilgiler, baklavanın Türk tatlısı olduğunu dair çok somut kanıtlar olarak değerlendirilebilir. Rumların, baklavanın kendilerine ait olduğuna dair açıklamaları var. Biz baklavanın Türk tatlısı olduğunu vurgulamak için böyle bir girişimde bulunduk.
Baklava dünyanın birçok ülkesinde farklı şekilde yapılır. Bazı ülkelerde kuru pastaya benzer şekilde yapılıyor. Türkiye’nin de farklı bölgelerinde farklı şekilde yapılıyor. Türkiye’nin hemen hemen her bölgesinde baklava farklı şekillerde üretiliyor. Gaziantep’te fıstıklı üretilirken, İç Anadolu Bölgesi’nde cevizli üretiliyor. Ege Bölgesinde badem konabiliyorken, Karadeniz’de fındık kullanılıyor.
7 BÖLGEDEN 14 LEZZET
- Gastronomi Zirvesi’nde 7 bölge 14 lezzet başlığı var. Bu başlığı anlatır mısınız?
Türk mutfak kültürü çok geniş ve aynı zamanda çok güçlü. Gastronomi Zirvesi kapsamında Türkiye’nin 7 bölgesinin mutfağından 2’şer lezzeti seçtik. Bu tatlı olabilir, tuzlu olabilir, çorba olabilir. Şeflerimiz 7 bölgenin 14 lezzetini hazırlayarak, Travel Expo Ankara 2018 Fuarı kapsamında gelen misafirlere ücretsiz ikram edecek. Gelen konuklara ne kadar lezzetli yiyeceklerimiz olduğunu hatırlatmak istiyoruz.
- Zirve kapsamında önemli gurme ve şefler böyle bir organizasyonla Ankara’da buluşacak. Aynı zamanda Zirve’ye gastronominin önemli isimlerini davet ettiniz. Ankara için çok heyecanlı bir süreç. Kimler gelecek zirveye?
Zirve’de kongre ve paneller düzenlenecek. Türk gastronomisini işin uzmanlarından dinleyeceğimiz bir paneller zinciri gerçekleştireceğiz. Paneller içinde Türkiye’nin önde gelen gurmelerini davet ettik ve onlar Türk gastronomisi hakkında görüşlerini dile getirecek. Arda Türkmen, Esat Özata, Sahrap Soysal, Gökmen Sözen gibi değerli gurme şefler panellere katılacak. Bunların dışında yerel yönetimlerin gastronomide rolü çok önemli. Bu nedenden birçok belediye başkanını davet ettik. . Ankara, hem içerik, hem katılımcılar açısından çok zengin bir organizasyona ev sahipliği yapacak. O yüzden yoğun ilgi bekliyoruz.
RENKLİ BİR ETKİNLİĞE İMZA ATILACAK
- Gastronomi Zirvesi’nde kongre ve panellerin dışında başka etkinlikler de yer alacak mı?
Tabi, Travel Expo Ankara 2018 Turizm Fuarı’yla eş zamanlı gerçekleşecek zirve kapsamında birçok renkli etkinliğe de imza atacağız. Pasta hamurundan oluşacak bir sergi yapacağız. Pastacılarımız, çeşitli temalarla pasta hamurunu heykellere dönüştürecekler. Bunun dışında sebze oymacılığı ile ilgili bir atölye çalışması olacak. TAŞPAKON şefleri, karpuz, kabak gibi sebzelerden güzel sanat eserleri ortaya çıkaracak, aynı zamanda Türkiye’nin 81 ilinden gelen şeflere bunun inceliklerini anlatacak. Zirve kapsamında, daha birçok ilginç ve eğlenceli etkinlik yer alacak. Tüm vatandaşlarımızı bu etkinliğe davet ediyoruz.
- Gastronomi Zirvesi’nin Türkiye’ye katkısı ne olacak?
Gastronomi, artık ‘marka kent olma’konusunda ve şehirlerin turizmine katkı vermesi açısından önemli bir unsur haline geldi. Dünyada gastronomi turizmi önemli noktaya doğru gidiyor. Türkiye bu konuda önemli bir cevhere sahip. Burada temel hedef gastronomiyi hem tanıtmak hem de bilimsel anlamda bilgi üreterek alanın gelişmesine katkıda bulunmak.
Gastronomi günümüzde alternatif turizm çeşitlerinden bir tanesi haline geldi. İnsanlar sadece gastronomi turlarına katılmak için farklı ülkelere seyahat etmeye başladılar. Bununla birlikte gastronomi diğer tüm turizm çeşitlerini destekleyen bir araç haline geldi. Bölgesel kalkınma bağlamında gastronomininözellikle gelişmekte olan bölgelerine büyük katkısı var. Biz, Gastronomi Zirvesi ile Türkiye’nin mutfak cevherini tüm dünyaya göstermek istiyoruz. Zirve’nin uluslararası nitelikle olmasını amaçlıyor ve bu doğrultuda çalışıyoruz.
- Son olarak neler söylemek istersiniz?
Önemli fuarlar, önemli zirveler hiçbir zaman destek olmadan yapılamaz. Bu nedenle bize destek verenlere teşekkür etmek isterim. Öncelikle Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Numan Kurtulmuş’a, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Sayın Hüseyin Yayman’a, Ankara Valisi Sayın Ercan Topaca’ya, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mustafa Tuna’ya, Gazi Üniversitesi Rektörü İbrahim Uslan’a, Tanıtma Genel Müdürü Sayın İrfan Önal’a, Vali Yardımcımız Sayın Fatih Ahmet Kurt’a, İl Kültür Turizm Müdür Vekili Sayın Kamil Özer’e, Mado Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Kanbur’a, Kristal Endüstriyel Genel Müdürü Sayın Ramazan Kaynakçı’ya, TAŞPAKON Başkanı Gökhan Tufan’a, Mahmut Dolmacı Usta’ya, Prof. Dr. Fügen Durlu Özkaya’ya ve tüm Yürütme Kurulu ekibimiz ile Ankara’nın tüm sivil toplum kuruluşlarına desteklerinden dolayı teşekkür ederim.
Gastronomi Zirvesi Başkanı, Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Turizm Akademisyenleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Muharrem Tuna, zirvenin uluslararası boyuta gelmesi için çalışacaklarını söyledi.
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