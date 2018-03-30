Türkiye’nin yanında yer alın

BAŞKAN ERTÜRK, AVRUPA KONSEYİ’NDE TERÖRLE MÜCADELEYİ ANLATTI

ahramankazan Belediye Başkanı ve Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi (YBYK) Türkiye Ulusal Heyet Üyesi Lokman Ertürk, Fransa’nın Strasbourg kentinde gerçekleştirilen Avrupa Konseyi YBYK 34. Genel Kurulu’na katıldı. Başkan Ertürk, burada yaptığı konuşmada, Türkiye’nin terör örgütlerine karşı verdiği mücadeleyi anlattı. Zeytin Dalı Harekatı başta olmak üzere Türkiye’nin terör örgütlerine karşı amansız bir mücadele içinde olduğunu söyleyen Ertürk, Türkiye’nin bu mücadeleyi yalnızca kendi güvenliği için değil, Avrupa başta olmak üzere tüm dünya ülkeleri adına yaptığını da belirtti.

TERÖR DÜNYAYI TEHDİT EDİYOR

Ertürk, “Avrupa başta olmak üzere tüm dünyamızı tehdit eden terör örgütlerine karşı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde Türkiye’nin verdiği bu amansız mücadeleye Avrupa ülkelerinin destek vermesini bekliyor ve bu desteği önemsiyoruz. Avrupa ülkelerinin Türkiye’nin yanında yer almasını bekliyoruz. Türkiye’nin verdiği bu mücadele karşısında bizim yanımızda yer almanız Avrupa Birliği ve Türkiye ilişkilerinin daha da güçlenerek devam etmesini sağlayacaktır” dedi.

SURİYELİ MÜLTECİLERE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Başkan Ertürk, Türkiye’nin ülkelerindeki iç savaştan ve terör örgütlerinin zulmünden kaçan 3.5 milyon Suriyeli mülteciye ev sahipliği yaptığını vurgulayarak, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, ülkemizde bulunan 3.5 milyon mülteci kardeşimize verdiğimiz insani yardım ve yaptığımız misafirperverlik başta Avrupa olmak üzere tüm dünyaya örnek olmalı. Bu alanda yaptığı örnek çalışmalar nedeniyle Türkiye’nin kıymeti bilinmeli” diye konuştu.

AVRUPA KONSEYİ TOPLANTISI

Başkan Ertürk ayrıca, kasım ayında düzenlenecek Avrupa Konseyi Bölgeler Komitesi Türkiye Çalışma Grubu toplantısının Kahramankazan’da yapılması yönündeki taleplerinin kabul edildiğini söyledi. Ertürk buna göre Kahramankazan’ın kasımda düzenlenecek Avrupa Konseyi Bölgeler Komitesi Türkiye Çalışma Grubu toplantısına ev sahipliği yapacağını kaydetti. Ertürk bu konudaki desteklerinden dolayı Avrupa Konseyi Bölgeler Komitesi Başkanı Karl-Heinz Lambertz’e teşekkür ettiğini belirtti. Ertürk, Kahramankazan’da Avrupa Konseyi Bölgeler Komitesi temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek toplantının oldukça faydalı sonuçlar vereceğini söyledi.