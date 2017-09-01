Uçakla cenaze nakil hizmeti 350 aileye ulaştı
Cenaze hizmetlerini yeniden yapılandırarak Türk Hava Yolları (THY) ile “Cenaze Taşıma Protokolü” imzalayan ve hizmet kalitesini artıran Çankaya Belediyesi, protokol uyarınca geçtiğimiz beş ay içinde
350 ailenin acısına ortak oldu. Ağırlıklı olarak karayoluyla yapılan cenaze nakilleri için şehir içi hizmetlerinde araç filosunu genişleten Çankaya Belediyesi, Ankara dışı uzak mesafeler için uçakla ücretsiz cenaze nakli hizmetiyle önemli bir eksiği giderdi.
TÜRK HAVA YOLLARI İLE HIZLI NAKİL
Cenazelerin şehir dışı nakillerini hızlı yapabilmek için THY ile Cenaze Taşıma Protokolü imzalayan Çankaya Belediyesi, Çankaya’da vefat eden yakınını başka bir ilde, ilçede ya da kendi memleketlerinde defnetmek isteyen vatandaşların ulaşımını havayolu ile sağlıyor. Geçtiğimiz beş ay içinde 350 ailenin faydalandığı hizmet, defin sürecinin hem yurttaşlar hem de belediye için daha sorunsuz ve hızlı olmasını sağlıyor.
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